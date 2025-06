Por Alejo Vargas Velásquez - vargasvelasquezalejo@gmail.com

Las guerras y los enfrentamientos armados internos –lo que denominamos en Colombia el conflicto interno armado-, no son fáciles de concluir –llegar a eso que algunos denominan como la paz negativa por lo menos, o la paz positiva-, a no ser que haya una clara victoria militar de una de las partes enfrentadas y la contraparte lo acepte –en esto influye el contexto internacional y la capacidad militar, económica y social que dispongan las partes- o que exista una voluntad política de las partes de encontrar procedimientos para resolver los mismos. La derrota norteamericana en Vietnam –hoy son los mejores aliados económicos y militares en Asia-, no fue una derrota total a las tropas norteamericanas, sino la aceptación de Estados Unidos que no tenía sentido mantener un conflicto armado donde no había posibilidad de triunfo militar ni político; pero igualmente hay enfrentamientos armados como el de Cachemira, entre India y Pakistán ambos potencias nucleares, en el pasado y el presente, sin poderse resolver, o el conflicto en la península de Corea, que se mantiene con un armisticio firmado en julio de 1953, que sólo puso fin a las hostilidades pero no hay terminación formal del enfrentamiento.

Por ello la dificultad que tiene el enfrentamiento armado entre Rusia y Ucrania, para encontrar una solución, aún con la intervención del actual Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no ha logrado, por el momento, siquiera acordar un cese del fuego, pese a que están conversando delegaciones de ambas partes en Estambul, pero la guerra continúa, con bombardeos de los rusos contra las fuerzas militares y contra objetivos civiles, con acciones de las fuerzas militares de Ucrania, especialmente de los servicios de inteligencia que en la llamada ‘Operación Telaraña’ le causaron bajas importantes en tierra a la aviación rusa, o el dinamitar un puente estratégico en la región de Crimea, el Puente de Kerch, por las fuerzas ucranianas la semana anterior y al tiempo analizar la propuesta rusa para una tregua que es una verdadera propuesta de rendición que incluiría la anexión rusa de la región del Dombás, que se elija un nuevo gobierno aceptable por Rusia y otras condiciones. Obviamente esto hace muy complejo, casi imposible, la llegada a un cese del fuego o a la ‘paz’ como lo prometió el propio Trump. Y podríamos seguir mencionando conflictos o enfrentamientos armados entre países.

Algo similar sucede en situaciones de conflicto armado interno como el nuestro. Una cosa es que la mayoría anhelemos que no hubiera enfrentamientos armados y/o violencia, pero otra es lograrlo y en eso no es suficiente que una de las partes enfrentadas –normalmente un gobierno- y uno o varios grupos insurgentes alzados en armas lo digan y lo reiteren en discursos, sino existe una voluntad política, unos procedimientos y una estrategia para lograrlo con la contraparte. Por ello en nuestro conflicto interno armado, no concluido, sino que como ha sucedido a lo largo de toda su historia, se ha transformado, no ha sido fácil encontrar la terminación del mismo, pese a los aprendizajes sucesivos.