Por Juan José García Posada - juanjogp@une.net.co

Puede que la Registraduría actual sí sea la del Siglo Veintiuno, como dice el lema propagandístico. Innovaciones como la de facilitar la copia del registro civil por internet, anunciada hace tres días, son ejemplos positivos. Sin embargo, el sistema o régimen electoral sigue siendo frágil y deficiente por causa de los arcaísmos, vicios y fallas de procedimiento que nos hacen sentir inseguros a muchos ciudadanos. La incertidumbre se propaga y acentúa. No es fácil defender la importancia capital del voto cuando aparecen funcionarios no sólo retadores y descarados que no acreditan comportamientos respetuosos e imparciales, montan campañas en favor de candidatos propios, siembran sospechas inevitables sobre el abuso delictivo con los dineros públicos y aprovechan la debilidad y la negligencia de los controladores institucionales, para imponer gustos, preferencias, caprichos e intereses particulares.

Al olvidado candidato liberal a la Presidencia Gabriel Turbay Abunader, a quien llamaban El gran turco, se le atribuye la sindicación contundente al gobierno en decadencia de sus copartidarios liberales en 1946. Lo acusó de rodear su candidatura de “alambradas de garantías hostiles”. La frase la han hecho propia todos aquellos que se han sentido engañados en tiempos de campañas electorales y resulta muy pertinente ahora, cuando aspirantes a ser elegidos tienen motivos para sentirse en desventaja dentro del mal llamado libre juego democrático. No sólo hablo de candidatos. Simples ciudadanos, como queda dicho, perciben ese clima de parcialidad y exclusión creado en oficinas municipales y nacionales. Periodistas y medios de información y opinión han sido maltratados por personajes que pasan por encima de normas elementales de decoro y decencia. Dejan en evidencia su desprecio por la ética y la moral que deberían primar en la política.

El régimen electoral puede modernizarse con el uso de tecnología descrestadora. Ahí está el nuevo ejemplo: no tener que ir a coger fila en una Notaría para sacar copia del registro civil es un avance que ojalá se instrumente sin problemas. Pero por más que eso mejore y por más que se le introduzcan reformas al Código Electoral vigente desde 1986, las actuaciones audaces, temerarias e impunes de los funcionarios incapaces de obrar con rectitud e integridad y hacer efectivas garantías verdaderas a todos los ciudadanos mantienen en una condición de primitivismo vergonzoso esa dimensión esencial de la sociedad abierta y democrática. ¿Casos y ejemplos? Pues abundan y saltan a la vista.

Si no surgen hechos claros e incontrovertibles que prueben la eficacia del Consejo Electoral y demás cuerpos competentes para vigilar y controlar que todos los colombianos, sin excepción y sin favoritismos o aborrecimientos nos sintamos en serio dotados de seguridad de que los votos van a ser respetados y no estarán condicionados por la abrumadora propaganda oficial ni por la desfachatez de ciertos detentadores sinvergüenzas del poder, lo más lógico es concluir que en medio de todo no se supera la antigua costumbre de rodear a los rivales u oponentes de las recordadas “alambradas de garantías hostiles”.