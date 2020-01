Al maestro con “ñocari”

A Jorge Yarce, salud:

Felicitaciones mil por el reciente cumpleaños de la única amante que te has permitido. Tu jamona acaba de cumplir 39 años pero parece de quince.

Me refiero a la Dulcinea sin carne y sin hueso que fundaste con Jaime Sanín Echeverri y Humberto Arbeláez.

¿Su nombre? Colprensa, la agencia de noticias que arrancó con timidez y vigor de novicio del Opus Dei, tu cuerda religiosa, ofreciendo columnas de opinión y reportajes. 250 pesos pagaban por columna, recuerda el profesor Fernando Ávila, quien estuvo desde el primer estornudo de la agencia. Diseñó el logotipo.

Lo que en el principio era Aceprensa evolucionó a Colprensa, por sugerencia de Sanín Echeverri. Lo recuerda Guillermo Romero, quien también madrugó a cargar ladrillo en la Col.

Conservo como una condecoración ganada en combate el memo que me pasaste por haber escrito en un despacho que el discurso de posesión como ministra de comunicaciones de Noemí Sanín en el gobierno de Belisario, le quedó muy bien escrito ... a su taita, el doctor Sanín.

Asumo que el rionegrero de cinco en conducta me perdonó, pues cualquier día me regaló tres de los trece libros que escribió con esta saludable precisión: no los tiene que leer, ni comentar, ni nada. Le obedecí al pie de la letra.

La doctora Noemí también me absolvió de cargos, pues cuando fue candidata presidencial me invitó a colaborar en la oficina de prensa.

Terminé casi que sirviendo tintos, pues a medida que avanzaba la campaña iban llegando genios del periodismo que le hablaban al oído a la candidata que decía irónicamente que en Colombia a las mujeres les exigen ser vírgenes con experiencia.

Es hora de denunciar la única “presión” indebida que recibí del Opus durante mi paso por Colprensa. Se trata de la solicitud de incluir en el servicio un ingenuo comunicado de Humberto Arbeláez hablando pestes del condón.

Los del Opus ven un condón en la calle y cambian de acerca. Privilegian el mandato bíblico de “creced y multiplicaos”. En el campo de la paternidad dijiste paso. Algo que no hicieron Sanín y Arbeláez.

Pero me desvío. De nuevo, felicitaciones por la fundación de la ya casi cuarentona Colprensa que sigue gozando de su eterna juventud. Que haya durado tanto es un milagro que puedes abonarle a tu gurú, san Escrivá de Balaguer.

Te deseo buen viento, buen a-mar y la mejor salud que no ha sido la mejor de tanto camellar porque no viniste a hacerte el manicure.

Hace poco hicimos croché con Orlando Cadavid, primer director de información, y hablamos bellezas de ti. Larga vida para el filósofo y bachiller de la Pontificia Bolivariana que además de la incómoda castidad, se regaló la integridad, la creatividad, el estudio, la ética y su parienta rica la estética, el silencio de la biblioteca y la docencia magistral