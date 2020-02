AHORA ES CON EL PRESIDENTE DUQUE

Los procesos contra los anteriores presidentes, con excepción de Uribe, no progresan. Se tratan de olvidar a pesar de los maletines con dinero hacia la Costa Caribe, de los elefantes, de Odebrecht con declaraciones de testigos serios, con exministras en el exterior, con favorecidos y favorecedores confesos y en la cárcel, que mostraron de dónde provenían los recursos para las campañas. Nada ha pasado.

Ahora se la dedican al presidente Duque por unas declaraciones, desde el exilio donde su amigo Maduro, de la prófuga Aída Merlano a Semana TV.

El presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, John Jairo Cárdenas, del partido de La U, dijo que encontró viable dar trámite a las denuncias del representante David Racero.

El presidente de la Comisión dijo: “En mi condición de presidente de la Comisión de Acusación y tras la lectura de la acusación impetrada (solicitada) por el representante a la Cámara, David Racero, contra el señor presidente de la República, hemos tomado la decisión de ‘aperturar’ (las comillas son mías) investigación en atención a la misma”.

Ahí sí me perdí. Busqué aperturar en el diccionario de la Real Academia Española y dice que la norma culta la rechaza, ese verbo no existe.

El congresista David Racero, de la lista de “los Decentes” (Petro), pide que el presidente Duque sea procesado por los delitos de constreñimiento al elector, tráfico de votos y tentativa de homicidio. Todas estas barbaridades, por las declaraciones de la excongresista Aída Merlano.

Pienso yo, y esto sí es de mi cosecha, que Aída Merlano dice todo esto por complacer a su amigo y dictador Maduro. Con atacar al presidente Duque consigue que la proteja, la consienta, que no la deje aguantar hambre en un país donde la gente del común tiene que esculcar las basuras en la calle. Consigue también que la acusación rebote hacia el presidente Uribe y, con esto, hace moñona.

No me imagino al presidente Iván Duque, desde Bogotá donde estaba el día de las elecciones, presionando a los votantes de la Costa para conseguir su voto, tampoco me lo imagino mandando votantes allá cuando el voto para presidente sirve lo mismo en cualquier lugar del país, como para acusarlo de tráfico de votos.

Lo que sí es muy grave, es la acusación de tentativa de homicidio. Me imagino que fue en la fuga de la Merlano que casi se mata por no usar una manila gruesa en lugar de una cinta de plástico y, en lugar de sacarla de la cárcel por decente y buena persona, hizo que arriesgara su vida. Pienso que la tentativa de homicidio se refiere también a Gustavo Petro, quien casi se muere por la pérdida de las elecciones.

El problema es, y esto sí va en serio, que el presidente Duque es del partido Centro Democrático. Para ese partido sí valen las acusaciones y se aplica la ley a la manera de las altas cortes. Ejemplo Arias, condenado por haber firmado un contrato con un organismo internacional, como lo hacían otros ministros y lo hacen todavía. Sigamos con Ramos, con Restrepo, con el propio Uribe y su hermano Santiago.

Para los acusadores, a pesar de todo, la Merlano goza de toda credibilidad. Pobre Colombia.