Ahora, para la segunda vuelta, tenemos que escoger entre dos candidatos. Uno es de la extrema izquierda. Participó, cuando pertenecía al M-19, en muchos actos vandálicos y ni siquiera ha pedido perdón; fue actor de primera fila en el asalto al Cantón Norte, donde se robaron cantidades de armas; participó en el robo de la espada de Bolívar; organizó y participó en la toma de la embajada de la República Dominicana, donde hubo un muerto; ayudó en la planeación del asalto del Palacio de Justicia, no participó porque estaba en la cárcel por otro delito y en ese asalto asesinaron a la Justicia colombiana. Ahora quiere llegar al más alto cargo que ofrece nuestra democracia, pero, a la vez, quiere acabar con ella.

El otro candidato gusta por sus actitudes de desfachatez, fue alcalde de Bucaramanga con éxito que agradece su gente, fue escalando en las encuestas y nos garantiza la defensa de la democracia.

Yo, el uribista número uno, pienso votar por Rodolfo, aunque aparentemente no quieren saber nada de Uribe, a quien atacan de todos los sectores políticos sin acordarse de que salvó al país de la violencia, que acabó con los paramilitares, que arrinconó a la guerrilla, que recibió un país en guerra y lo entregó para darle el golpe final a la guerrilla. Otra cosa es que el funesto presidente que lo sucedió les entregó el país a los guerrilleros de las Farc y hoy sufrimos las consecuencias.

He pensado mucho en si me recibirán el voto por Rodolfo Hernández siendo yo tan uribista, porque parece que todo lo que huela a Uribe les molesta. Estoy en esa encrucijada. Sin renunciar a mi uribismo, quiero votar por Rodolfo, pero, si por esta confesión le hago mal al candidato, mejor me abstengo. Considero que un defensor de la democracia, como yo, no puede abstenerse de participar de las bondades que nos brinda esa democracia, pero, por otro lado, pienso que ser tan uribista y votar por el candidato Hernández puede molestarlo.

Es que estamos en un país muy curioso. Antes de llegar Uribe a la presidencia, todos se quejaban de la situación que vivíamos. Asume el poder, mejora la situación, recupera la seguridad, se inventa las caravanas turísticas vigiladas por nuestro glorioso ejército, los colombianos vivimos la seguridad que reclamábamos y, ahora, Uribe es el malo.

Repito, si me lo permiten, siendo uribista, votaré por Rodolfo Hernández. Pero, si este voto le puede hacer daño al candidato, mejor me abstengo y les pido a todos los uribistas que hagan lo mismo. No le hagamos daño a Colombia votando por el candidato que no nos quiere por ser fieles a quien nos recuperó del caos, de la violencia, de los narcotraficantes.

Nunca hubiera pensado que un candidato pudiera rechazar los votos que lo pueden llevar al solio de los presidentes. Pero estamos en un país de odios y de revanchas, así sean perjudiciales para la democracia y las aspiraciones de los candidatos