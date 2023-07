Por Juan Carlos Manrique - jcmanriq@gmail.com

Esta semana asistí a un conversatorio entre Bernardo Serna, presidente de Ramo y Alejandro Moreno, director del INALDE. La historia de Ramo es fantástica. Uno de sus productos estrella, nuestro chocoramo, lo llevamos en el alma. Es un sabor aprendido desde niños. El chocoramo fue lanzado al mercado en 1972, con dos protagonistas entrañables: Rafael Molano y Olimpo Pérez. Hoy, consumimos cerca de 600,000 chocoramos al día, en sus diferentes presentaciones. Ramo acaba de lanzar una nueva innovación. Las esquinas de chocoramo. Cuento los segundos para poderlas probar. Creo que mañana lo lograré.

En este conversatorio, Bernardo Serna explicó cómo en Ramo, se están aplicando dos conceptos muy importantes: Agilidad estratégica y agilidad de aprendizaje.

La agilidad estratégica, significa moverse con flexibilidad para adaptarse al cambio y resolver con la mayor rapidez posible, los retos que siempre surgen en la ejecución de la misma. La estrategia no se puede planear. Emerge del hacer en entornos volátiles e inciertos. Por eso, en el hacer ágil está la diferencia.

Pensando en este concepto de agilidad estratégica me acordé de que ya circula en España el tren de hidrógeno FCH2Rail. La red ferroviaria española acaba de anotarse un nuevo hito. Los cambios se construyen con hitos. ¿Hablamos de transición energética? Pues bien, ahí está un ejemplo claro de la diferencia entre decir y hacer con agilidad.

Como dijo el presidente de Ramo: todas las empresas, todos los países, tienen problemas, tienen retos. Inclusive muy parecidos. Luego, lo que los diferencia es quién los resuelve y quién no. Quién se queda en las discusiones, en los diagnósticos y en los estudios eternos y quién avanza en la ejecución de las soluciones con un optimismo racional. Agilidad, agilidad y agilidad.

Y la agilidad de aprendizaje. Lo que sabemos hoy, solo nos sirve si lo usamos para aprender. La agilidad de aprender parte de entender que una idea siempre es una hipótesis que debe ser validada. En dicho proceso de validación, todo lo que sucede es un nuevo aprendizaje. Servirá para conectar puntos hacía adelante. En la agilidad de aprendizaje, no hay cabida para las ideologías. Las ideologías no permiten aprender, no permiten innovar, no permiten resolver los problemas. No permiten superar la cultura del miedo al fracaso.

Y hablando de fracaso, Jeff Bezos, en su último discurso ante el congreso de los Estados Unidos, contó como Amazon ha ganado miles de millones de dólares a partir de los fracasos. El fracaso trae invenciones y aprendizajes. Por eso, enfatizó Bezos, tratamos de hacer que Amazon sea el mejor lugar de mundo para fracasar. “Todavía es el primer día para este país, e incluso frente a los grandes desafíos de hoy, nunca he sido más optimista sobre nuestro futuro”, concluyó el CEO de Amazon.

Me dejó muchas reflexiones este conversatorio. Mientras que en España ya tienen el primer tren de hidrógeno, parece que en Bogotá se inicia un nuevo estudio y una nueva discusión sobre el metro. Como decía Goethe, pensar es fácil, actuar es complicado. Y actuar con agilidad, aún más