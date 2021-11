A los 87 años y triplemente vacunada

Se avecina otro invierno covid, pero este momento de la pandemia se siente esperanzador. A los 87 años, estoy volviendo a familiarizarme con la vida social que había puesto en pausa durante muchos meses. Voy a restaurantes y museos, voy a la iglesia y visito a mis nietos que viven cerca. Siempre me he visto a mí misma como arriesgada y optimista. Sin embargo, todos los días me pregunto: “¿Es esto demasiado arriesgado para mí?”.

Si el riesgo de enfermarme con covid-19 está frenándome, hay algo aún más fuerte que me atrae: el miedo a no aprovechar al máximo el tiempo que me queda, mi “única vida salvaje y preciosa”, como dice la poeta Mary Oliver.

A mi edad, la esperanza de vida es de solo seis años. Quiero pasar el tiempo que me queda viajando, yendo a fiestas con amigos y viendo a todos mis nietos. Estoy encantada de que mi asociación de jubilados se haya reabierto. El comedor vuelve a servir comidas y me he inscrito en una clase de baile y tai chi. Quiero disfrutarlo todo ahora. El tiempo se acelera a medida que uno envejece. Un amigo de 90 años lo expresó de esta manera: “¿Qué puedo perder?”.

Aquellos de nosotros en nuestros 80 y más estamos acostumbrados a tener la muerte por vecino.

Eso no quiere decir que esté viviendo sin miedo. Aunque confío en que mis inyecciones triples de la vacuna me protegerán, no soy la misma persona que era antes de la pandemia. Te sientes vulnerable cuando te recuerdan repetidamente que las personas mayores de 65 años tienen un mayor riesgo de morir de covid-19 y que el riesgo aumenta con la edad. Tengo algo de miedo a las multitudes y las grandes reuniones y soy reacia a tocar a otras personas. Ahora soy muy consciente de que lo que damos por sentado como normal puede cambiar en un instante.

Pero estoy lista para seguir adelante.

Si bien todos han sentido el impacto de covid-19, la vida pandémica para las personas octogenarias fue diferente. Nuestro riesgo de enfermarnos o morir a causa del covid era mucho mayor. Sin embargo, pude mantener mi ecuanimidad. Las personas de mi edad somos resistentes.

Debido a que la pandemia nos obligó a mí y a mis compañeros a estar tan protegidos, la vida diaria se volvió, irónicamente, libre de estrés y, para algunos de nosotros, aburrida. En marzo de 2020, a mi novio y a mí nos dijeron que no podíamos seguir yendo y viniendo entre nuestros dos apartamentos comunitarios para jubilados. Decidimos en unos minutos que se mudaría conmigo.

Esa decisión apresurada significó que viviéramos juntos agradablemente durante los largos meses de cuarentena, leyendo libros y jugando juegos de palabras. Escribí en mi blog sobre el envejecimiento y hablé con mis clientes de psicoterapia a través de Zoom. La cena nos la llevaban a la puerta.

No fue lo mismo para mis hijos adultos o para muchos de mis clientes de terapia, la mayoría de los cuales tiene entre 40, 50 y 60 años. Sus niveles de estrés fueron extraordinarios.

Muchos de mis clientes más jóvenes parecen muy cautelosos a la hora de volver a una vida más normal. A menudo, su ritmo es mucho más lento que el de nosotros, los ancianos. Una clienta de unos 40 años me dijo que “tiene muchas ganas de ir a un restaurante y comer adentro”. (Ya he estado en seis o siete restaurantes).

Algunos hijos adultos de octogenarios se han vuelto mandones e incluso tiránicos en su preocupación por la seguridad de sus padres. Después de muchas décadas de vivir, sabemos con absoluta certeza que las relaciones y el disfrute del tiempo con las personas que amamos son lo que más importa en la vida.

Vivir hasta los 80 no era muy común hasta hace relativamente poco tiempo. Pero, hoy en día, la gente de mi edad está haciendo todo tipo de cosas: caminar por el sendero de los Apalaches, enamorarse o escribir poesía por primera vez. Tener 80 años no significa que tengas que concentrarte en la supervivencia. Es un momento para disfrutar de una vida plena. Y eso es lo que estoy lista para hacer