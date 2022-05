Las empresas que quieren utilizar los espacios de WeWork compran membresías con cierta cantidad de créditos que les permiten utilizar por determinado tiempo los servicios, de modo que no terminen gastando más dinero del que realmente van a utilizar. Cada empresa determina cuántos escritorios va a necesitar y cuántos créditos quiere comprar, con los créditos tienen acceso a los espacios como salones de reuniones, auditorios, etc. Además WeWork está incursionando en el alquiler de espacios para empresas que no utilizan los espacios de coworking.