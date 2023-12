El evento es visto con tan buenos ojos por el sector, desde donde explican que los beneficios no se ven solo durante el evento, pues hay negocios que no terminan de concretarse en ese espacio. Esto porque hay clientes que solo van por información, se van a hacer sus cuentas y luego contactan a los asesores para cerrar las compras, por lo que se espera que también haya impacto en el comercio de diciembre.

Lo que viene

Sin embargo, es claro que todos los meses no se podrán adelantar esa clase de ofertas y eventos. Y si bien, Fenalco espera que la situación del mercado mejore en 2024, los concesionarios son más mesurados y aseguran que su meta es sostenerse.

Para Eduardo Visbal, vicepresidente de comercio exterior de Fenalco, el próximo año podría haber un repunte. Según sus cuentas, 2023 cerrará en unas 180.000 unidades comercializadas, mientras que para 2024 se registrarían 200.000.

Aún así, eso no es lo que piensan los concesionarios consultados, pues argumentan que este año el mercado estará por debajo, incluso, de los tiempos de pandemia, lo que deja ver la compleja situación. Además de que los índices no mejorarán mientras la inflación no ceda y el Banco de la República no rebaje las tasas de interés, que actualmente se ubican en el 13,25%.