Al respecto, Juan Pablo Córdoba indicó que “nosotros no creemos eso (...) Los mercados de capitales en el mundo tienen una alta interactividad y eso no quiere decir que porque no tengan una moneda común no se puede interactuar”.

“Sí tenemos unos retos pero no creemos que sean un inhibidor para la integración, como no lo son en otros mercados”, puntualizó el CEO de la Holding Regional.