El dispositivo de Synchron está conectado a una antena ubicada bajo la piel del pecho, que es la encargada de canalizar los datos cerebrales sin procesar y finalmente los envía fuera del cuerpo a los dispositivos externos. Con esta interfaz Philip O´keefe pudo escribir el mencionado trino pese a su esclerosis.

No obstante, no se ha terminado la carrera porque Peter Yoo, director senior de neurociencia para Synchron, reconoció que la señal no es perfecta teniendo en cuenta que su dispositivo no se inserta directamente en el cerebro. En conclusión, ellos también tienen camino por recorrer y mientras tanto, Elon Musk les pisa los talones.

Como están en fase de desarrollo, ninguna de las dos compañías genera ingresos, pero sí atraen inversión. Synchron, por ejemplo, tuvo una ronda de financiación en diciembre del año pasado y levantó US$75 millones. Parte de ese fondeo lo pusieron Microsoft y Amazon, gigantes de la tecnología que pertenecen a dos hombres multimillonarios: Bill Gates y Jeff Bezos, respectivamente.

A pesar de ser polémico y odiado por muchos, Elon Musk ha demostrado que donde pone el ojo, pone la bala. Con Space X, una de sus tantas empresas, desarrolló en 16 años cohetes aeroespaciales que pueden ser reutilizados y pueden aterrizar con precisión, cosa que no hizo la Nasa en 60 años de historia y, hoy día, esa misma entidad tiene millonarios contratos con él.

Lo cierto es que el jugador que logré perfeccionar la tecnología cerebro-computadora explotará un nuevo nicho del millonario segmento de la tecnología en salud.

Casos de éxito de Elon Musk

La primera empresa que fundó fue ZIP2, proveedora de un software para que los periódicos pudieran colgar sus contenidos en Internet. La vendió en US$250.000 y con ese capital sembró la semilla de lo que después sería Paypal, conocida como la primera financial technology del mundo que permitió transferir dinero entre personas desde un dispositivo electrónico. Con la venta de esta a eBay se ganó US$180 millones y con esa base ha dado en el clavo con otras empresas duras como Tesla, Space X, Starlink, Solarcity y, más recientemente, Twitter, con la que no ha tenido buenos resultados.