“Uno de los retos es el cambio en la manera de pensar para llevar la empresa al ecosistema aeronáutico de alto nivel, a un sector que es competido, y lo otro es fortalecernos con estabilidad operativa para crecer y en 5 años operar 6 o 7 aviones cubriendo el plan de negocios de rutas directas no servidas o cubiertas con deficiencia, en las que veamos oportunidades para que el pasajero no vaya a un centro de conexión”.

Desde hace tres meses Carlos Andrés Mesa Palacio está al frente de la que en diciembre será una nueva alternativa comercial del transporte aéreo, que no es de bajo costo, y en diálogo con EL COLOMBIANO detalló los planes de expansión de la empresa que ha invertido seis millones de dólares para ejecutar esta transformación.

¿Cuándo iniciará la nueva operación y con cuáles rutas?

“El 15 de diciembre debemos salir con las rutas desde Rionegro hacia Aruba y Curazao y Barranquilla-Aruba. Si la Aerocivil nos da la aprobación también tendremos 5 rutas nacionales más, que por ahora no podemos mencionarlas. Nuestra base estará en Rionegro. En el primer año esperamos tener 150.000 sillas disponibles y esperamos una ocupación del 80%, es decir mover 120.000 viajeros en el primer año. En febrero de 2022 incorporaríamos otras 4 rutas internacionales”.

¿Por qué iniciar con Aruba y Curazao?

“Porque hay una conexión histórica de Sarpa con Aruba, Bonaire y Curazao, además una de las ambulancias ha estado basada en esas islas y los chárter desde allá han sido dinámicos hacia Medellín, Cali, Barranquilla y eso conforma un mercado importante que no será el único, pero nos da la doble vía entre quienes van a ir a hacer turismo a esos destinos y quienes vienen a realizarse procedimientos de salud”.

¿Es decir que Sarpa no llega para reemplazar a ADA?

“No necesariamente. Nuestro modelo está para conectar principalmente rutas internacionales, habrá rutas nacionales porque operamos un avión grande, el Embraer 145, que necesita una buena pista para operar. La semana pasada radicamos la solicitud ante la Aerocivil para obtener otras 21 rutas y esperamos tener prontamente respuesta”.

¿Cómo crecerá la flota?

“Arrancamos operación comercial con 3 aeronaves que están bajo la figura de leasing. Nuestro plan está dispuesto para seguir trayendo más aviones, por lo menos otros dos en 2022”.

La apuesta por operar comercialmente de Sarpa muestra que la recuperación del transporte aéreo es firme...

“Este año se observa una buena reactivación en el país llegando a niveles de 2019 en vuelos nacionales y de 60% en lo internacional. Hemos visto que pese a la recuperación ese espacio de rutas directas no servidas o conectadas a través de Bogotá sigue vigente y por eso le apostamos a un negocio que será fructífero en el corto, mediano y largo plazo”.

¿Cómo enfrentó Sarpa la pandemia?

“La emergencia sanitaria generó un descenso de los vuelos chárter, especialmente los de turismo. El negocio de ambulancia aérea soportó la estructura económica de la empresa transportando pacientes en distintas regiones. No generamos grandes utilidades, pero logramos mantenernos en la industria. Parte de las grandes aerolíneas entraron en reestructuración, pero Sarpa tuvo la fortuna de pasar con sus propios ingresos un periodo complejo que no queremos volver a vivir. No tener todos los huevos en la misma canasta nos dio margen para podernos mover, gracias a la ambulancia aérea”.