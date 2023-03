“Queremos ser regulados, pero acorde a la realidad de las plataformas digitales”: Rappi

“Tendríamos que constituir contratos rígidos y tradicionales con cada uno de los domiciliarios, y eso va en contra de la naturaleza de cómo ellos mismos utilizan la aplicación. Alrededor de 150.000 personas han entregado una orden en los últimos seis meses, y unas 60.000 lo han hecho en el último mes, ya ahí se nota que hay mucha rotación: los que están entregando hoy no lo hacían meses atrás, unos se conectan una semana por 10 horas, pero a la otra se conectan dos, y a la siguiente 20. Esa flexibilidad se estaría perdiendo, y el 90% de los domiciliarios trabajan de esa forma.

En entrevista con EL COLOMBIANO, Matías Laks, gerente general de Rappi para Colombia, habló sobre por qué se debería pensar en una legislación especial para trabajadores digitales; y por qué la plataforma estaría en riesgo, ya que, pese a invertir millones de dólares, todavía no llega a su punto de equilibrio.

“Absolutamente de acuerdo. Yo creo que la innovación y el emprendimiento no van en contra de las oportunidades de trabajo. Pero, por ejemplo, YouTube es una plataforma también, ¿entonces le decimos que tiene que emplear a todos los youtubers? Yo creo que la innovación siempre va a ir más rápido que la regulación, aplica para Colombia y todos los países. Pero, ¿por qué no regular acorde a la realidad buscando beneficios y protección a los trabajadores digitales, pero sin destruir el valor que las plataformas generamos? Si el día de mañana Google tiene que emplear a todos los youtubers, el 95% de las personas que generan contenidos van a desaparecer”.

Pero los nuevos emprendimientos, por más modernos e innovadores, no deberían salir al mercado si no pueden darle las mínimas condiciones a sus trabajadores, ¿no?

Aquí no estamos en contra de una regulación, queremos ser regulados y que se regule el sector, pero acorde a la realidad de las plataformas digitales, porque si se llegara a aprobar esta reforma tal como está, el Rappi que conocemos va a desaparecer: se van a mermar las órdenes en un 50%, el 90% de los domiciliarios se quedarán por fuera porque no los podremos emplear, y solo operaríamos en aquellos lugares donde tengamos un volumen que soporte los costos de la plataforma”.

Una de las críticas es que Rappi dice no tener margen de utilidades para pagarles prestaciones a los domiciliarios pero sí para publicidad en carros de la Fórmula 1 o la Selección Colombia...

“Es cierto, se dice eso. Pero, primero, el carro de Fórmula 1 fue un canje con un partner de la plataforma, entonces no costó dinero. Y sí, también hicimos patrocinios con la Selección Colombia y eso costó un dinero. La promoción y la publicidad que hacemos busca que los usuarios y consumidores tengan conocimiento de la existencia de Rappi, y al final es un motor de generación de órdenes. Los patrocinios que hicimos a las diferentes selecciones de fútbol costaron entre $5.000 y $6.000 millones, que es un montón de dinero, pero solo el año pasado le transferimos más de $500.000 millones a los domiciliarios, en términos de ganancias para ellos. Entonces, a esa gente que nos critica, la invito a que miren la película completa”.

¿Por qué aún no alcanzan el punto de equilibrio?

“Construir una tecnología es muy costoso, además son costos dolarizados. Imagínate una empresa que todos los meses esté construyendo fábricas nuevas, no va a generar ganancias porque está invirtiendo constantemente en infraestructuras, así es Rappi. Algunos dicen que estamos llenos de dinero, y la realidad es que somos una compañía que aún hoy está logrando generar un flujo de caja positivo y aún no es rentable. Dependemos de la confianza de los inversionistas. Una de las prioridades de este año es justamente volvernos sostenibles”.

Volviendo a la reforma laboral, ¿qué le están proponiendo entonces al Gobierno Nacional?

“A través de una agremiación que se formó hace cuatro años llamada Alianza IN, dirigida por José Daniel López, le hemos hecho al Gobierno una propuesta muy concreta de regulación, que básicamente tiene tres puntos: uno, poder pagarle ARL a todos aquellos domiciliarios que están generando arriba el salario mínimo; dos, todos aquellos que no logren generar el equivalente a un salario mínimo, cubrirlos a través de un esquema de seguros privados. Y tres, discutir algún modelo de concurrencia en el pago de la pensión y la salud. Esto ya lo hemos presentado en las mesas de diálogo, el Gobierno nos ha escuchado, pero lamentablemente nada de esto se incluyó en la reforma”.

La SIC les puso una multa por $1.245 millones por doble cobro a usuarios, incumplir pedidos y vender licor a menores de edad, ¿qué responde Rappi?

“Uno de los principales eventos que cuestiona la Superintendencia de Industria y Comercio es el Día de la Madre de 2020, evento que se llevó a cabo en la pandemia y que generó un incremento de más del 50% de las órdenes, y nosotros contactamos a los usuarios. Por otro lado, el tiempo de entrega de una orden depende aliados comerciales y repartidores. Sobre la venta de licor a menores de edad, en la plataforma solicitamos documento de identidad y fecha de nacimiento, pero nosotros prestamos servicios tecnológicos, no comercializamos licores. Sin embargo, dado que el trámite administrativo ante la SIC culminó, procederemos con el pago de la multa”.