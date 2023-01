Del tema se está hablando nuevamente porque Brasil y Argentina, cuyos gobiernos son ideológicamente cercanos, sugirieron crear una divisa única que sirva para pagar los intercambios comerciales entre ellos, de manera que no tengan que recurrir al dólar.

Por ello, no a todos les beneficiaría esa integración, más cuando hay diferencias tan marcadas en sus realidades económicas: unos están más endeudados que otros o enfrentan inflaciones que tienen el poder de compra mermado, lo que causaría que los más ordenados lleven la carga de los indisciplinados.

En eso coinciden los expertos consultados aquí sobre la viabilidad de esta propuesta, que no es nueva , muchos políticos en diferentes periodos de la historia la han mencionado, aunque no han tenido en cuenta que todos sus vecinos manejan las finanzas de una forma distinta.

La casa no está en orden

Europa es uno de los ejemplos más prominentes frente a la creación de una moneda comunitaria. En el año 2000, inició el curso legal del euro y fueron muchas las discusiones antes de lograrlo.

En este caso, los más de 20 países que hacen parte de esa integración no tienen una entidad que lleve la pauta del gasto público y la deuda, pero deben respetar unas reglas básicas, como no exceder su endeudamiento. También existen mecanismos de cooperación en este tema, pero Pardo señaló que “muchas veces los países más desarrollados terminan subsidiando, en alguna medida, a los más pobres”. Por ejemplo, Reino Unido hizo parte de la integración, pero no adoptó el euro para conservar el curso de la libra esterlina, que era una divisa fuerte y ya posicionada.

Un antecedente se presentó durante la llamada “crisis de la deuda soberana de Grecia”, que estalló en 2008 y tuvo una duración de 10 años. Ahí se generaron algunas fricciones cuando los alemanes se preguntaban por qué tenían que tirarle un salvavidas a Grecia a sabiendas de que no hizo la tarea de llevar las cuentas nacionales y la deuda con juicio.

Con ello en mente, Pardo hizo notar que en América Latina las cosas podrían ser más complicadas porque las corrientes políticas que gobiernan cambian abruptamente y no siempre dialogan entre ellas. Además, “cada país tiene su propia política fiscal y la verdad es que una no está de acuerdo con la otra, entre otras cosas porque hay distintos niveles de desarrollo”.