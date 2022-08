“Soy un gran aficionado y fanático del mezcal, así como, de los tequilas cristalinos; cuando escuché que existía una fusión entre estos dos perfiles dando como resultado un mezcal cristalino, sabía que en cuanto lo probara me iba a enamorar por completo” expresó Juan Luis Londoño Arias (Maluma). “Una vez que conocí en México al equipo detrás de la marca después de varias visitas que realicé a los campos de agave en Oaxaca y viendo la forma en que se elabora, tuve la certeza de que quería convertirme en socio e invertir mi propio dinero en este proyecto por varias razones. Entre ellas, es que en todo lo que hago, me gusta compartir mis descubrimientos con el mundo entero y la gente que me rodea”.

Publicidad

Actualmente, Mezcal Contraluz Cristalino se encuentra disponible en las principales tiendas especializadas y tiendas de autoservicio premium en México y Estados Unidos y su promesa es llegar muy pronto a Colombia.

Es de recordar que Maluma también ha anunciado inversiones de La Haus, donde además adelanta un programa de vivienda para familias vulnerables.