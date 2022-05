“Diversifica y vencerás”, ese es el postulado que hará más grande a la Fábrica de Licores de Antioquia, asegura su gerente Javier Ignacio Hurtado, quien lideró la transformación de la FLA en una empresa indutrial y comercial del Estado y que ahora quiere llevarla a niveles de comercialización récord.

Para lograrlo sabe que es necesaria la innovación, de ahí que en diciembre lanzara el aguardiente tapa verde, con menos alcohol, y ahora sorprenda al mercado con Barú, agua carbonatada con sabor a fruta y 5% de alcohol.

“El monopolio de licores se acabó en 2016, desde entonces pueden entrar todas las marcas al país y entramos en una competencia abierta, lo que nos obliga a pensar en nuevas formas de atraer al mercado”, dijo Hurtado en diálogo con EL COLOMBIANO.

Y es que en un medio donde ahora es tan fácil encontrar licores de diferentes procedencias, la FLA no podía quedarse vendiendo aguardiente y ron únicamente. No porque no fuera importante ese mercado, sino que su consumidor está muy definido y allí es muy difícil crecer.

“Se encuentra uno por ejemplo a Coca-Cola lanzando gaseosas con licor. No podemos quedarnos quietos en ese sentido”, detalló el gerente. Se refiere a Topochico Hard Seltzer, producto recientemente lazando en Colombia. La categoría ha sido dominada por Smirnoff Ice de Diageo, y con ella compiten directamente las cervezas.