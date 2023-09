Para Paula Cortés Calle, presidenta de la Asociación Nacional de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), “es una lástima que esto esté ocurriendo, porque San Andrés tiene todo para ofrecer a sus visitantes nacionales e internacionales, su Reserva Mundial de la Biósfera ‘Seaflower’, que no solo incluye las islas y sus cayos lejanos, pues además, conforma el 10% del Mar Caribe, con una extensión mayor a los 300 mil kilómetros cuadrados”.

Una crisis anunciada

¿Por qué resulta más caro viajar en el país que ir a otros destinos dolarizados? La respuesta es sencilla: la quiebra de las aerolíneas Viva y Ultra dejó muy desconectada a la isla, a la que solo se llega en avión. Esas aerolíneas habían bajado, con su modelo low cost, las tarifas de tiquetes y habían acaparado varias rutas.

“El año pasado teníamos 35 frecuencias aéreas, y en septiembre Viva empieza a cancelar vuelos, a cancelar rutas, hasta que cierra operaciones en febrero, y luego ocurre lo mismo con Ultra”, recuerda Juan Enrique Archbold Dau, secretario de Turismo de San Andrés.

“Nosotros sabíamos que con la quiebra de Viva San Andrés iba a ser el destino más afectado. El presidente de Viva, Félix Antero, me dijo que no sabían qué tanto iban a aguantar, así que yo desde el año pasado, en la Vitrina Turística de Anato, alerté acerca de lo que iba a pasar, se lo dije al presidente, y aún así la respuesta llegó tan tarde que ya no había solución”, dijo el gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins.

Cuando de golpe cayó la crisis, San Andrés quedó con cinco vuelos al día, los precios de los tiquetes se fueron a las nubes y como una cascada ocurrió lo mismo con los hoteles y el resto de los servicios turísticos.

Efecto cascada

Esto porque con la bonanza reciente los operadores turísticos y los hoteles habían hecho grandes inversiones en instalaciones, lanchas, motos náuticas, caballos, casi todos apalancados en deuda, y cuando dejaron de llegar los turistas el sector se ahogó.

“Los hoteles también se vieron obligados a subir los precios, porque tienen que mantener su infraestructura y operación. Pero lo que hemos visto es que muchas personas han tenido que cerrar agencias, cadenas de hoteles han reducido su presencia, si tenían cinco hoteles han cerrado dos, y muchos mandan a sus empleados a las casas pagándoles solo la seguridad social, porque no pueden tenerlos sin hacer nada”, dijo Archbold Dau.

Varios hoteleros le contaron a EL COLOMBIANO de las maromas que hacen para que los precios no tengan que subir tanto: el mantenimiento de la infraestructura es muy costoso, porque tiene que ser permanente, pues el salitre corroe con mucha facilidad, por lo que tienen que pintar más constantemente; el consumo energético es muy costoso, porque depende 100% del diésel, ya que no hay hidroeléctricos ni energías limpias, tampoco están interconectados al sistema nacional, pues los separa del territorio continental colombiano por 775 kilómetros de mar.

Los hoteleros también mencionaron el alto costo de la mano de obra, y las estrategias que tienen que aplicar para retenerla, pues en la playa es muy fácil ganar dinero y competir con esos recursos contantes es muy complejo. “Si no pagas bien los trabajadores se te van, porque es fácil ganarse 100.000 pesos diarios en la informalidad, mientras en un hotel hay que cumplir horarios, trabajar domingos, festivos y de noche”, dijo uno de ellos.

Entonces, los hoteles tienen que cobrar más, especialmente en época de crisis.