Julián Ruiz presentó Transmetal, su nueva colección que rompe con lo tradicional de la sastrería

Para saber más: Julián Ruiz, el colombiano que mostró sus diseños en las pasarelas del New York Fashion Week

Fueron 23 looks los que estuvieron en pasarela donde sonaron cantos gregorianos y también sonidos rockeros como Be Yourself, de Audioslave. Esto último como homenaje a Andrés, el hermano de Julián, quien falleció en 2020 y era apasionado por este género. El estilismo estuvo a cargo de Javier Castilla y Sebastián Tarazona se encargó de la producción de la puesta en escena.