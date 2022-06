El amor versus las finanzas

Esta emprendedora creció en una familia de animalistas y relató que sus padres le inculcaron desde niña el amor por las mascotas. La enseñanza fue tan eficaz que ella misma tiene en su casa una gata y tres perros.

Quizás, su misma emotividad le dificulta el trabajo por momentos, toda vez que constantemente llegan personas a pedir atención para sus animales aunque no tienen cómo hacerse cargo del costo. Ese es uno de los puntos más amargos de su labor: lastimosamente no puede intervenir gratis a todos los pacientes.

No obstante, sí hay ocasiones en las que su corazón cede ante la razón y ella misma asume los gastos. Por ejemplo, recuerda la historia de Lucy (ver foto), una canina que llegó de urgencia porque sufrió una grave lesión provocada por una motocicleta.“Llegó muy mal, había que amputarle la pata, pero la persona que la trajo dijo que no podía correr con los gastos, entonces nosotros nos hicimos cargo. La gente nos ayudó mucho: hicimos bazares, rifas y recogimos $2 millones para Lucy. Yo siempre he dicho que tener una mascota es un lujo porque no se trata solo de tenerlas, hay que darles todo lo que ellas necesitan”, comentó Sofía.

El final fue feliz porque la operación de Lucy fue exitosa y además le consiguieron un nuevo hogar en el que actualmente vive con plenitud. La persona que la adoptó esperó durante seis meses a que se recuperara y, cuando por fin se encontraron, “fue amor a primera vista”, según lo narró la fundadora de Nutpet.