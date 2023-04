Hasta en 1.500% subió el avalúo catastral en San Antonio de Prado

“Estoy muy preocupado porque las ganancias por las cosechas no dan para cubrir el valor de ambos impuestos. Estamos procurando llegar a un consenso con la Alcaldía de Medellín, para que realicen un nuevo ajuste al avalúo catastral, para que los valores sean mucho más acordes a los ingresos de los habitantes del corregimiento. Y si no se logra ese acuerdo no me quedaría más alternativa que dedicarme a otra actividad para ayudar a cubrir los dos prediales”, señaló Diego.

El agricultor indicó que en las dos reuniones que han sostenido con los miembros de la Junta Administradora Local (JAL) de San Antonio de Prado, les explicaron que el cálculo se hizo sobre el valor comercial de los predios para trazar los nuevos avalúos, y dejaron en claro que no lo hicieron predio por predio, sino que seleccionaron un área a la cual le hicieron un arqueo sobre el valor del metro cuadrado de la tierra y del inmueble.

“No quieren ceder, han recalcado que no tienen presupuesto para hacer un nuevo cálculo para trazar el reajuste al avalúo catastral. La comunidad les ha mostrado ambos impuestos para demostrar el incremento desbordado para un corregimiento donde prácticamente las personas son de estrato 1 y 2. No tomaron en cuenta muchas variables como la infraestructura vial, los servicios públicos, los cuales no son urbanos sino veredales, incluso los ingresos de las familias que son bajos”, recalcó Diego.

Señalo además, que cuando sostuvieron las reuniones con la JAL y los técnicos de Catastro de la Alcaldía, los funcionarios expresaron que los reclamos iban a ser atendidos, “pero lo que encontraron no fueron casos puntuales, sino el reclamo de todo los habitantes de San Antonio de Prado, quienes están inconformes con este desmedido incremento del avalúo y el cobro del impuesto predial”.