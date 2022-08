La observación del revisor Daniel Jaramillo, de la firma Ernst & Young (EY), señalando una salvedad sobre el potencial efecto en las cuentas de la compañía de tres acuerdos, “con cláusulas relacionadas con opciones de venta de intereses minoritarios en poder de terceros”, sirvió para que el banquero exigiera una revisión de esos compromisos.

Según anotó la revista Semana (de propiedad de su hijo Gabriel Gilinski) la idea es “identificar la posible existencia de otros acuerdos o contratos similares, que no hayan sido revelados adecuada y oportunamente en los estados financieros de la sociedad durante los últimos 20 años”.

En ese contexto, Gilinski pidió la realización el próximo miércoles, 24 de agosto, de una nueva asamblea extraordinaria de accionistas, en la que se den explicaciones a por lo menos 35 inquietudes que él tiene sobre los compromisos de Sura.

Los contratos

Las claridades exigidas por el dueño del 38% de las acciones de Sura, están asociadas a los acuerdos de accionistas suscritos con Munich RE que desde 2001 posee el 18,87% en Suramericana; otro, de 2011, con Grupo Bolívar por el 9,74% de Sura Asset Management (Sura AM), y uno de 2019 con Caisse De Dépôt Et Placement Du Québec (CDPQ) que posee el 6,68% de Sura AM.

Desde la óptica de la familia Gilinski, las revelaciones en los estados financieros con corte a junio de 2022 que hacen mención de “contratos, hasta ahora ocultos”, podrían causar pasivos de varios billones de pesos.

No obstante, una búsqueda en la información relevante de la Superintendencia Financiera demuestra que el 31 de mayo de 2001 se reportó al mercado que la junta de Suramericana de Inversiones vendía el 19,5% de su filial Inversura (hoy Suramericana) a Munich Reinsurance Company o cualquiera de sus subsidiarias.

En los archivos de la Superintendencia también figuran los anuncios de las negociaciones efectuadas por Sura con Grupo Bolívar y CDPQ, que fueron objeto del interés periodístico (ver facsímiles).