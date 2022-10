Pero, ¿qué estaría demorando el avance de la OPA, la cuarta por Nutresa en menos de un año? Todo apunta a que el cuello de botella radicaría en que aún no está claro si IHC es un inversionista “independiente”, como lo aseguró Jaime Gilinski hace poco en una entrevista con el diario El País de España, o si se trata de uno de sus aliados o socios, es decir si son el mismo oferente.

Si como lo aseguró Gilinski “la última oferta (por Nutresa) es del grupo IHC de Abu Dabi, con el cual yo no tengo nada que ver”, lo normal sería que Nugil, sociedad del banquero que tiene el 31,09% del conglomerado de alimentos, aproveche la ganga que le representaría ingresos por US$2,134,9 millones, permitiéndole ganar US$1.008 millones luego de las dos OPA que él ejecutara por la empresa antioqueña, en cuya junta directiva ocupa dos asientos.

¿Autojaque?

A once meses de haber lanzado la primera OPA por las compañías del llamado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), Nutresa, Sura y Argos, analistas societarios creen haber detectado varias movidas en falso cometidas por Gilinski, de las cuales se percató, y para las que IHC podría ser el remedio.

Las pesquisas se remontan a diciembre de 2020 cuando en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se radicó una solicitud para que analizara la eventual integración de JGDB Holding y Grupo Sura, en la que se especifica que Gilinski contempló inicialmente por el control de la holding financiera, al pretender entre el 50,01% y el 62% de las acciones.

¿Qué lo detuvo? Las OPA sobrevinientes, que son obligatorias, deben lanzarse en el término de tres meses, el precio lo fija un tercero y esto valdría más de US$5.000 millones. Explicamos: para tener las porciones accionarias que Gilinski tiene hoy en Nutresa (31,09%) y Sura (38%) lanzó ofertas consecutivas e incrementales, es decir en serie y fijando en cada una el precio que estuvo dispuesto a pagar, lo que le costó US$2.500 millones.

Al haber ido por el control de Sura, la movida le habría salido demasiado costosa y, aparentemente, él se dio cuenta y desistió. Y es que con el 50,01% de Sura en el bolsillo, Gilinski habría estado en la obligación de lanzar nuevas OPA por las compañías listadas en bolsa, en las que la holding financiera paisa tiene una participación relevante, que la legislación colombiana establece en el 25%.

O sea, que habría tenido que lanzar en un plazo de tres meses otras OPA por el 46,2% de Bancolombia, el 35,32% de Argos y el 35,61% de Nutresa, es decir por el mismo porcentaje que Sura ostenta en esas sociedades.

Además, a la luz del Decreto 2555 de 2010, que busca garantizar los derechos de los accionistas minoritarios, en el caso de las OPA sobrevinientes el precio de las acciones debe ser determinado por una entidad avaluadora independiente y no unilateralmente por el oferente.

En ese escenario, Gilinski habría recompuesto el rumbo y por eso decidió apuntar por el control de Nutresa, para no tener que lanzar las OPA sobrevinientes ya que esta compañía no tiene especies de Bancolombia, y su participación en Argos y Sura no supera el 25% (ver Paréntesis).