Quiebra de Silicon Valley Bank resuena en todo el mundo

Para el resto del globo no fue suficiente, también hay que tener en cuenta el horario de los parqués, por lo que hoy podría retomarse la calma. (Ver gráfico)

Pero más allá de los índices, que cobijan a variados sectores productivos, los bancos llevaron más las de perder.

En Estados Unidos, la acción de First Republic se contrajo 51,42%, Western Alliance perdió 49% y PacWest cayó 47%. El saldo rojo no solo lo vivieron los pequeños, Citigroup perdió 6,43%, Bank of America cayó 3,8% y JPMorgan Chase no se libró y se contrajo 1,20%.

Aparte de los estadounidenses, un gran golpe recibió Credit Suisse, de Suiza, que perdió 15%, el alemán Commerzbank (-12,7%) y el español Sabadell (-11,81%).

Bancolombia, por su parte, cayó 6,85% en Estados Unidos, y en la Bolsa de Valores de Colombia cedió 6,55%, mientras que su acción preferencial vio -5,94%. La acción preferencial de Davivienda también se resintió con -4,37%, mientras que la del Grupo Aval estuvo en verde con 1,49%.

El presidente Biden intenta reforzar la confianza, el único baluarte contra un contagio a gran escala tras la quiebra del SVB. Lo que quiere el mandatario es disipar los fantasmas de la crisis financiera de 2008: “Debemos reducir el riesgo de que esto suceda de nuevo”, recalcó, recordando que bajo la administración de Barack Obama se pusieron en marcha “duras exigencias” al sector bancario que retrocedieron en la del republicano Donald Trump.