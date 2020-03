Morosos no podrán ser reportados en centrales de riesgos

El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, anunció que se suspenderán los reportes en las centrales de riesgo como Datacrédito para quienes no puedan pagar sus obligaciones durante la emergencia económica causada por la propagación del Covid-19 en el país.

Londoño aclaró además que esta medida aplica para cualquier tipo de crédito y no afectará el acceso a nuevos productos financieros. Dijo que, “con el aval de la Superintendencia Financiera, a partir del 28 de febrero, las personas que entren en mora y que no hayan podido pagar sus obligaciones, no serán reportada. Con el fin de garantizarle a las personas que entendemos esta situación y que van a poder seguir usando el sistema financiero en sus servicios”.

También anunció que $70 billones serán dispuestos para créditos nuevos y que han reestructurado 40.000 créditos de colombianos que representan $2 billones de alivio de cargas.

Así mismo, en materia de créditos, el presidente de INNPULSA, Ignacio Gaitán anunció dos líneas de créditos para emprendedores y pequeños empresarios que se vean afectados por los días de cuarentena.

La primera línea es de Bancoldex con acceso de capital de hasta $100 millones. El crédito será a tres años y tendrá un periodo de gracia de seis meses. La segunda línea será con el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrario para empresarios de este sector, con capacidad de endeudamiento de hasta $70 millones por tres años y con un periodo de gracia de 12 meses.