Las mesas de negociación entre los transportadores de carga y el Gobierno Nacional se han movido entre la tensión y el desacuerdo. No obstante, los camioneros dicen que agotarán hasta el último recurso para negociar bien el aumento en el precio del Acpm.

Dicho aumento cubriría el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible (Fecp), que se estima cierre en $20 billones este año.

En entrevista con EL COLOMBIANO, Henry Alberto Cárdenas, presidente de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), sostuvo que se han sentado en tres ocasiones en mesas técnicas con el Gobierno, pero no se han sentido escuchados.

En su concepto, el panorama económico del país para 2024 es preocupante, no solo por el decrecimiento de la economía, sino por el impacto en el costo de la canasta familiar a raíz del aumento en los fletes del transporte terrestre.

Ya que, no solo se trata del incremento del alrededor de $8.000 en el Acpm, sino que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció que los peajes subirán dos veces el próximo año, una en enero de 13,12% (inflación 2022) y otra cercana al 10% (inflación 2023) en julio de 2024.

Ese doble aumento obedece a que el Gobierno congeló los peajes en 2022 y, según cálculos de Mintransporte, se dejaron de recibir unos $850.000 millones.

¿Cuál es el balance de las mesas de negociación con el Gobierno Nacional?

“Hubo dos reuniones: Una en Bogotá con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, donde manifestó que los transportadores nos tenemos que aguantar que suba el precio del diésel, pero nosotros no estamos de acuerdo, porque esto generaría una inflación muy alta para todos los colombianos y más con la recesión económica que se espera en el país para el próximo año. Estamos trabajando, junto a varios gremios, para explicarle al Gobierno que esto no se puede dar. Destruiría empleo y sería muy perjudicial”.

¿Y con el presidente han tenido la oportunidad de dialogar?

“Allá en Bogotá los transportadores le explicamos al presidente cómo debería ser la fórmula del combustible, que sea el precio colombiano, con una venta al interior del país y hecha al interior del país. Si nosotros producimos el petróleo y además tenemos dos refinerías, pues no es justo que nos midan con el Golfo de México, sino que se mida con el costo de las refinerías en Colombia. Pero el Gobierno no quiere escucharnos y sigue con su terquedad de recibir más plata de los colombianos que dependemos de la gasolina y no ver los perjuicios que traería subir el galón $8.000. Es que si a nosotros nos suben el costo, pues tendremos que subir las tarifas. Eso va a incrementar el costo de la canasta familiar notablemente”.

Entonces, ¿eso quiere decir que no han llegado a un acuerdo en casi un mes de sentarse en mesas técnicas?

“Llevamos tres mesas técnicas lideradas por el ministro de Hacienda, pero él no quiere entender, veremos qué pasa más adelante. Estamos trabajando para que sean conscientes que los precios no se pueden elevar. Ya dejamos los puntos claros que no se trata de un capricho de nosotros, lo que pasa es que no es el momento adecuado para subir de esa forma el Acpm. Puede aumentar el precio, pero acorde a la inflación y no de una manera descontrolada cuando el bolsillo de los colombiano no va a alcanzar. No estamos lejos de pensar que tendremos que entrar en un cese de actividades por esa serie de medidas del Gobierno, pero no estoy hablando de solo los transportadores, sino de todos los colombianos”.

¿Es una advertencia?, ¿entrarían en paro?

“No, simplemente es un cese de actividades en el que yo no puedo seguir trabajando a pérdida si el combustible sube de una manera desmesurada y no clara. Si el Gobierno dice que el combustible sube 10%, yo digo, listo, porque tengo claro que con mi generador de carga también debo incrementar lo mismo, es así de sencillo, pero no puede ser que cada mes haya una incertidumbre en los precios y eso ocasione que no haya una base para negociar”.

El Gobierno anunció que los peajes subirán dos veces el próximo año, ¿qué proponen ustedes ante la situación?

“Primero, el ministro dijo que el Gobierno dejó de cobrar $850.000 millones en 2023, pero eso fue propuesta del mismo Gobierno, entonces proponemos que a nosotros nos suban una sola vez sobre el IPC, y que lo otro lo asuma el Ministerio porque fue propuesta de ellos mismos, pero no queremos dos aumentos. El aumento del precio de los peajes sería del 24%, que representan el 15% de nuestros costos, dos aumentos sería un 30% de impacto”.

Claramente también tendrían que ajustarlo en los fletes, ¿ese incremento en cuánto incidirá en el precio de fletes?

“Si los peajes son cerca del 15% de nuestros costos, entonces tendríamos que aumentar los fletes 10%. Por otro lado, en el caso del Acpm es diferente, aquí por cada $1.000 que sube el galón es un incremento del 3,85% en los fletes”.