Cinco startups paisas que se destacarán este año

Al preguntar a los emprendedores sobre cuáles son esas características que debe tener un empresario emergente para no fracasar en el intento, precisamente la capacidad de equivocarse fue la primera que surgió. Eso sí, conservando lo bueno de un intento fallido, para hacer las cosas mejor. De la misma manera, los emprendedores destacaron buscar un negocio que tenga un público objetivo claro. Además, es necesario -según ellos- tener un foco específico sobre la solución que se va a presentar como una idea de negocio. Esto no va en contravía con intentar mucho. El emprendimiento no puede ir desligado a la educación, los creadores de nuevos negocios recuerdan que sí se necesita de una educación específica en emprendimiento para tener más probabilidades de éxito.