“Esta capitalización no representa dilución alguna para los accionistas que aporten capital. La decisión de cada accionista sobre capitalizar o no la compañía le corresponde individualmente a cada accionista. EPM no ha sido diluido y mantiene la posibilidad de aportar su parte del capital y mantener su participación accionaria”, se lee en la nota, que contradice la versión de Quintero a través de la red social X, quien afirmó que Millicom había hecho una maniobra que forzó a EPM para quedarse con el 98% de Tigo.

Igualmente, Millicom reiteró que la capitalización es necesaria y suficiente para preservar la integridad y continuidad de la empresa y evita un proceso de reorganización financiera.