Por primera vez una mujer dirige la Cámara de Comercio de Medellín

“La Cámara es una institución ejemplar, no es una empresa común y corriente . Es una institución absolutamente dedicada al crecimiento empresarial de todos los sectores y tamaños. No persigue intereses particulares, sino que su tarea principal es ayudar a construir todo ese tejido empresarial”.

Ha participado en la mentoría del programa Empresas en Trayectoria Mega de la Cámara de Comercio, ¿cómo ha sido esa experiencia?

“Llegué a esa actividad no como mentora, llegué a ser mentoreada por unas empresas mucho más grandes que Inmel, por personas más conocedoras que trabajaban en grandes organizaciones. Aproveché muchísimo la oportunidad y de hecho el crecimiento que ha tenido la compañía en los últimos 10 años se lo debemos a ese programa. Seguimos aplicando las mismas metodologías. Después de tres años de haber pasado por ese programa, me llamaron a ver si yo quería ocupar un papel diferente, y empezar a ser mentora. Estuve acompañada con otros mentores de más trayectoria hasta llegar a hoy, que ya llevo varios años. Ese es un programa que me encanta, y en especial porque ya está abierto a empresas muchísimo más pequeñas. Mi interés siempre ha sido por el emprendimiento, y siempre con lo que yo pueda saber o con lo que mi compañía pueda hacer estaremos listos a ofrecer ayuda”.

Sucede en la presidencia de la junta de la Cámara a Gabriel Harry Hinestroza, toda una institución, ¿cómo asume ese reto y cuál va a ser su toque personal?

“Con algo de susto. Gabriel es una institución, yo soy completamente desconocida y es de las primeras veces que me enfrento a un escenario como este. Entiendo que me tengo que ganar un reconocimiento, no igual al de Gabriel, porque nunca llegaré allá. Yo no he sido ni seré una feminista, porque nunca he tenido una gran dificultad para manejar una compañía, para acceder a formaciones que en su momento eran de hombres. Creo que estamos en un momento donde requerimos potenciar mucho las micro empresas. Las grandes compañías en realidad no necesitan de la Cámara, pues tienen ya un montón de temas resueltos y por sí solas crecen, y solucionan sus problemas. Donde se necesita realmente una ayuda importante para que podamos crecer y mejorar el entorno y la ciudad, la región y el país, es potenciar el conocimiento, las habilidades, las competencias de las empresas más pequeñas”.

¿Hay interés de la junta de mantener la continuidad de la doctora Lina Vélez en la presidencia de la Cámara?

“No sé. Ese es un tema que en este momento no se ha planteado. Pero lo que yo sí creo es que es muy importante lo que ella ha hecho. Ha desarrollado cosas visibles y tangibles como la construcción de la nueva sede, pero también cosas no tan visibles ni tan tangibles como crear muchísimos más programas para los empresarios”.