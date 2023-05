¿Deja Gilinski la lucha contra el GEA o solo se toma un respiro?

Por lo menos tres encuentros, el primero de ellos en diciembre, el segundo en marzo y otro más reciente, sostuvieron los directivos de los grupos Sura, Argos y Nutresa, con los representantes árabes de International Holding Company (IHC), con quienes el pasado miércoles se suscribió un memorando de entendimiento o MOU (sigla en inglés de Memorandum of Understanding).

Para muchos el plan de Gilinski era claro: recuperar a Bancolombia luego de haberlo vendido en 1997, en una operación de la que no quedó satisfecho y la cual pasó por diversas instancias legales, hasta su resolución definitiva con un acuerdo confidencial luego de una década de controversias con el GEA.

Ahora, en virtud del MOU anunciado el miércoles otra duda que surge es, ¿cómo se van a proteger los grupos Sura y Argos y a Bancolombia de futuros y probables intentos de adquisición?

El principal accionista del establecimiento financiero es Sura con el 45,73% de las acciones, y de hecho en la utilidad obtenida por la empresa entre enero y marzo de este año por $834.275 millones, el 42% (unos $350.395 millones) lo aportó el banco, mientras que el 9% ($75.084 millones), correspondió a la inversión que Sura tiene en Nutresa.

Argos que tiene el 35,96% de Sura (sumada las porciones accionarias de la holding, Cementos Argos y la Fundación Grupo Argos) es indirectamente socio de Bancolombia, y Gilinski también intentó quedarse hasta con el 32,5% de las acciones de la sociedad que preside Jorge Mario Velásquez, pero esa OPA fue declarada desierta.

El jueves, luego darse a conocer la firma del memorando de entendimiento y la suspensión de las negociaciones en bolsa con las especies de Sura, Nutresa y Argos el impacto lo recibió Bancolombia. Las acciones ordinarias fueron las más desvalorizadas de la rueda accionaria cayendo 6,2%, mientras las preferenciales retrocedieron 0,8%.

Sobre esa eventual integración, el presidente de Bancolombia Juan Carlos Mora le dijo hace un año a este diario que: “cuando eso se materialice o presente se evaluará. Todavía es un hecho hipotético que no ha tenido ningún tipo de discusión”.

No obstante, hay consultores empresariales que pidieron reserva de su nombre que Gilinski en el futuro intentará apuntar por Bancolombia.

“No sabemos qué pacto de caballeros o de no agresión hayan hecho. Por el momento va a dejar tranquilos a Sura y Argos, pero tras ejecutar el acuerdo él queda en libertad de volver a la bolsa y comprar lo que quiera. Además, mantiene el respaldo económico árabe, la bolsa va en retroceso y desde la Casa de Nariño los mensajes diarios para la economía no son favorables”.

Julio César Leal, fundador de Leal Consulting, advirtió que según el memorando o MOU las condiciones del negocio están atadas a la tenencia de las acciones de Nutresa, lo que no evita que si las vende se puedan generar nuevas OPA sobre sociedades como Bancolombia o Argos. En un mercado que es abierto ese tipo de condicionamientos son ilegales.

Inversiones, alianzas, ventas o desinversiones

Con las riendas de un grupo empresarial como Nutresa integrado por 71 sociedades subordinadas, 30 de ellas domiciliadas en Colombia y 41 en el exterior surgen varias preguntas sobre el futuro de la holding: ¿Mantendrá la sede en Medellín? ¿Cómo se van a potenciar el portafolio de negocios, productos y mercados? ¿La mantendrán inscrita en la Bolsa y eventualmente la llevarán a otro mercado? ¿La propiedad quedará compartida o los árabes terminarán siendo los controladores?

El cuadernillo de la primera OPA por Nutresa, en noviembre de 2021, daba algunas luces señalando que no había planes para disolver o liquidar la empresa, ni cambiar su sede en Medellín. Además, que no se tenía la intención de realizar una oferta pública de desliste de las acciones de la compañía, es decir que no se promovería una eventual salida de la bolsa.

Pero, sí abría la puerta a que como inversionista con una participación relevante Gilinski podría evaluar la conveniencia de hacer inversiones o desinversiones en algunas líneas de negocio, vender activos o realizar alianzas estratégicas para el desarrollo de las operaciones.

“En este caso, cualquier operación de dicha naturaleza estará sujeta a las aprobaciones societarias y gubernamentales que se requieran de conformidad con la legislación vigente aplicable”, se anotó entonces en el cuadernillo.

Adicionalmente, en octubre de 2021 se radicó ante la Superindustria de Industria y Comercio (SIC) una propuesta de integración entre Nugil y Nutresa, con la pretensión de que la holding paisa quedará integrada a Productos Yupi y la Compañía Internacional de Alimentos, de los Gilinski.