54 % de las personas celebrará el Día de la Madre en el Valle de Aburrá

Una encuesta virtual realizada por el gremio de los comerciantes, Fenalco, en Medellín y el área metropolitana evidenció que el 54 % de los consultados sí celebrará el Día de la Madre este domingo 10 de mayo, mientras que también con un alto porcentaje, el 46 %, no festejará este día.

Entre quienes no celebrarán se evidenciaron tres importantes argumentos. El 73 % no lo hará debido al confinamiento, el 15 % porque no tiene dinero y el 7 porque está desempleados.

En un comunicado, Fenalco señaló que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo estipuló que este año se celebrará dos veces el Día de la Madre, después de haber aceptando una solicitud para tener la celebración familiar y social en el segundo semestre, cuando se haya superado la etapa de confinamiento. Asimismo, las madres colombianas, que en su mayoría han tenido que duplicar sus esfuerzos durante esta coyuntura, seguirán teniendo su fecha tradicional el segundo domingo del mes, es decir este 10 de mayo.

Carlos Andrés Pineda Osorio, director de Fenalco Antioquia, reconoció que la situación actual por la covid-19 no solo ha afectado a los comerciantes, sino que también tomó por sorpresa al ciudadano del común, lo que lleva a que muchos de acuerdo a su situación, decidan no celebrar la fecha y esperen hacerlo de la manera tradicional en el segundo semestre. Aún así, muchos comerciantes han sido creativos y han buscado la manera de ofrecer a sus clientes opciones para celebrar y regalar a mamá, quienes en esta oportunidad debido al aislamiento, tendrán la celebración desde sus casas.

La encuesta también reveló los regalos que se darán a las madres entre quienes sí van a celebrar. El 41 % pedirá domicilio a un restaurante, el 32 % dará ropa y calzado, el 25 % dinero en efectivo y el 20 % sorprenderá a mamá con flores y/o chocolates*. Estos regalos estarán basados en el presupuesto destinado, que según el 81 % será de hasta de 200.000 pesos. (*pregunta con respuesta múltiple)

El comercio electrónico toma gran importancia debido al aislamiento, evidenciando que el 46 % de los encuestados realizarán las compras por internet, mientras que el 22 % lo hará en almacenes de cadena que estén abiertos al público.

Las compras en su gran mayoría serán en efectivo de acuerdo al 53 % de los encuestados, seguido por la tarjeta débito con el 45 % y la tarjeta de crédito con el 12 %.