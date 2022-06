El fallo del Tribunal Administrativo de Santander con el que se reviven los pilotos de fracking Kalé y Platero, en Puerto Wilches (Santander), se dio gracias a que Ecopetrol, la Anla, y los ministerios del Interior y Minas y Energía, entre otros, no solo lograron desestimar los argumentos de la Corporación Afrowilches, en el sentido que la asociación es una empresa comercial que no puede equipararse con una Consejo Comunitario, y que esta además no pudo demostrar la existencia de un grupo afro con una cultura identitaria en ese territorio.

Además, el Tribunal recordó que desde el 8 de noviembre de 2018 el Consejo de Estado, al suspender de forma provisional las normas técnicas para la exploración y producción de crudo y gas en yacimientos no convencionales (YNC) con esta técnica, dijo que esa medida no impide la realización de Proyectos Piloto Integrales de Investigación (PPII).

Así, Ecopetrol queda, según le dijo a EL COLOMBIANO, con vía libre para desarrollar los dos proyectos experimentales “bajo el concepto de urna de cristal, en donde primará la transparencia y apertura, y sin escatimar esfuerzos económicos, ambientales, sociales, tecnológicos y humanos, se permitirá al país avanzar en el próximo año y medio para probar la viabilidad de los no convencionales”.