Doménica Obando, Fundadora y CEO de Talently, dice que, ante los despidos masivos en startups, es importante que quienes se vean afectados no “malbaraten” su trabajo, es decir, no dejar que la presione les gane y terminen trabajando por un sueldo menor al que se ajusta su perfil o dando un paso atrás en su carrera. Además, recomienda mantener el currículum actualizado y –de ser necesario– capacitarse en inglés, pues hay que marcar la diferencia, sobre todo para aquellos cargos en los que las vacantes son difíciles de llenar. Además, aconseja, no se debe desestimar buscar oportunidades internacionales.