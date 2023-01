“El dato de la inflación para diciembre de 2022 no deja de ser preocupante y sorprendente. Un nivel de 13,12% no lo alcanzábamos desde hace varias décadas. Esta variable afecta especialmente a los hogares más vulnerables. Ante esta inflación y una proyección de crecimiento entre 0,5 – 1 % la pregunta no es retórica: ¿son los incrementos en tasas de interés el camino correcto de la política monetaria?”, señaló el dirigente gremial.