Cooperativas se quedarán otros 10 años con las plazas de mercado

Desde que las plazas de mercado de la ciudad están en manos de cooperativas (1997), nunca han tenido estabilidad jurídica. La Alcaldía ha entregado concesiones de dos años y cuando ha querido mejorar un poco las condiciones las ha entregado por cinco años, pero tan corto tiempo no permite realizar las inversiones necesarias para mantener esos espacios en óptimas condiciones.

Esta precariedad que se vive en estos sitios no es nueva, de hecho hoy están mucho mejor que en la década de los 80 o los 90, cuando bajo la administración de Emvarias cargaban con un lastre de inseguridad y de baja rentabilidad que las hacía casi inviables: las pérdidas se contaban por miles de millones cada año.

Es de tener en cuenta que los ingresos anuales de ambas plazas son de $1.060 millones y de $1.000 millones, respectivamente. Y conseguir los recursos para llevar a cabo las obras antes mencionadas a las que se suman necesidades que son apremiantes —como la electrificación solar, el mejoramiento hidráulico y eléctrico, los mantenimientos de alcantarillados, la pavimentación y ampliación de parqueaderos, entre muchos otros— no es fácil sin estabilidad jurídica.

Por ejemplo, la Plaza de Flórez está en mora de renovar su piso, pues el concreto y cemento que luce desde los 80 no cumple siquiera con la norma técnica para la comercialización de alimentos; pero cambiarlo cuesta, al menos, $400 millones, contó Juan Alberto Franco Forero, gerente de Copaflorez.

Y es que no era para menos. El proyecto de la Alcaldía incorporaba unos requisitos para la adjudicación de los locales que hacía que prácticamente ninguno de los comerciantes que hoy están en las plazas se pudiera quedar.

Según Palacio, “uno no puede esperar que los comerciantes de la plaza sean los más pobres, ni puede sancionar a los que han logrado hacer un patrimonio con este negocio, y lo que quería la alcaldía era precisamente eso, que llegaran los más vulnerables, pero esas personas no conocen del negocio, no tienen a toda una red de proveedores trabajando como aliado ni tienen la visión empresarial que ya vemos en las plazas de mercado. Teníamos que defender la libertad económica y el arraigo”.

En vista de lo que iba a ocurrir, los gerentes de la plaza acudieron a Acopi, gremio de las mipymes, para que los representara ante la Alcaldía y allá pudieran entender cómo es que funcionan y por qué para que las plazas funcionen no es necesario cambiar el modelo, sino sólo ajustar los plazos en los que son entregadas las concesiones.

Así que María Elena Ospina, presidenta de Acopi Antioquia, fue a hablar con el alcalde, a mostrarle la historia que ha permitido a las plazas de mercado prosperar y tener a más de 30.000 trabajadores entre directos e indirectos, y cada vez más clientes y proveedores. De que entendiera este modelo dependía que no se produjera un gran estallido social.

La solución

Luego de muchas reuniones, de documentos que iban y venía de lado y lado, la Alcaldía, Acopi y las cooperativas que administran las plazas de mercado de la ciudad llegaron a un acuerdo que les permitirá continuar con un contrato de 10 años, en el que las cooperativas estarán a cargo de todos los gastos e inversiones que requieren las plazas, ya no tendrán que devolver al distrito el 10% de sus ingresos, pero tienen que invertir mucho más de lo que recaudan por el uso de los locales.

La plaza de La América tiene que conseguir $15.200 millones en esos 10 años (1.500 millones más de los que genera), Campo Valdés $13.900 millones (1.000 millones más) y la Minorista $200.000 millones (60.000 millones más).

“Ahí está la gestión que tenemos que realizar en adelante, serán clave los créditos y la cooperación internacional, para que podamos tener unas mejores plazas y con mejores plazas y más clientes los dueños de los locales, con el tiempo, podrán pagar más”, explicó Palacio.

En meses pasados el alcalde Quintero presentó el acuerdo al que habían llegado: “Se crea un modelo donde ganan los comerciantes, donde, además, los recursos que salen de ahí se reinvierten en la plaza, le da estabilidad a todos los venteros para que no llegue nadie a sacarlos a las malas. Gana Medellín, ganan los comerciantes y se modernizan las plazas”.

Este nuevo modelo de gestión permitirá, entre otros beneficios, que las condiciones de administración, operación y conservación de estos espacios se garanticen en el tiempo y que los vendedores que tienen arraigo continúen con sus negocios en los locales. La Plaza Minorista inició su nuevo contrato en febrero, y en junio iniciarán las demás.