Bajo el Near, la empresa busca proteger la estabilidad de 1.600 empleados directos, 1.400 contratistas y más de 3.000 empleos indirectos que se generan con sus diferentes frentes de trabajo.

La constructora Coninsa Ramón H, que tiene una participación del 10% en el Consorcio CCC Ituango, fue autorizada para iniciar el trámite de Negociación de Emergencia de un Acuerdo de Reorganización (Near), previsto en el Decreto Ley 560 de 2020.

El proceso

Otra de las acciones que debe emprender esta sociedad es iniciar la negociación con sus acreedores y celebrar el acuerdo de reorganización en un término no mayor a tres meses para la confirmación por parte del Juez del Concurso.

Tabla de salvación

El exsuperintendente de Sociedades, Francisco Reyes, precisó que normas como el Decreto Ley 560 se establecieron por un plazo determinado (dos años) y la idea es permitir negociaciones por fuera del ámbito de la Supersociedades otorgándoles facultades a las cámaras de comercio para conducir un proceso de insolvencia o que las partes concierten y acepten el acuerdo de reorganización empresarial.

“Lo interesante de estos procedimientos es que no excluyen la posibilidad de acudir al trámite de insolvencia, contemplado en la Ley 1116 de 2006, es decir que complementan el régimen general de insolvencia que contiene dos fases: una de reorganización y otra de liquidación”, comentó.

Reyes destacó que el ánimo de estos mecanismos es facilitar los acuerdos, quitarles un poco de formalismos y hacer que se pueda cumplir el proceso de reorganización de manera rápida de la que ocurriría si se tuviera que tramitar ante la Supersociedades.

“El objetivo es flexibilizar el procedimiento y que las compañías puedan reorganizarse, pero esto no depende del proceso sino de la viabilidad de la empresa, y lo acabamos de ver con el caso de Almacenes La 14 en el que por más mecanismos que existan, al no haber plata ni recursos no habrá manera de salir adelante”, agregó Reyes.

En esa línea, el comunicado de la empresa sostuvo que “el Auto de la Supersociedades aclara que la situación futura de los negocios es factible si se adoptan las medidas necesarias para su adecuada administración”