Una exigente transición

Con la llegada de la moda al universo paralelo e inmersivo (metaverso), en términos de retail (comercio minorista) la idea de la concepción del producto va a desaparecer. Es decir, las marcas desarrollarán ropa para vender en el mundo digital.

Publicidad

Maite Cantero, coordinadora del Laboratorio de Investigación e Innovación de Inexmoda, considera que esta nueva idea de negocio permitirá una mayor accesibilidad e inmediatez para el consumidor final, porque podrá usar el producto en tiempos más cortos. Además, las marcas tendrán la posibilidad de hacer pruebas antes de fabricar producciones masivas.

¿Qué capital humano se necesitará? Por ahora no se sabe cómo se podría configurar la fuerza laboral en esta industria, pero sí es claro que habrá una necesidad de integración entre profesionales de distintos campos: modelación en tercera dimensión, diseñadores gráficos, desarrolladores de juegos virtuales y expertos en inteligencia artificial y big data (análisis de datos).

“La industria estaba muy acostumbrada a ser muy generalista con el consumidor, solo pensaba en venderle a hombres o mujeres de determinada edad, entonces considero que para las empresas con la llegada del metaverso se van a multiplicar las complejidades de lecturas de datos de sus consumidores”, dice Cantero.

Publicidad

En otras palabras: en este nuevo escenario no será tan relevante conocer la edad o género de los clientes, sino saber cómo son desde el lado humano, lo que sienten, casi que conquistarlos para venderles. Y esos consumidores no necesariamente serán miembros de las nuevas generaciones que crecieron más inmersas en entornos digitales. Esto porque, según la experta, “las personas no verán una diferencia entre la realidad virtual y la física, todo estará mezclado y hará parte de sus vidas”.