Financieramente, el punto de partida debe ser la tranquilidad. Es decir, que cualquier decisión respecto al uso de la mesada contribuya a garantizarla. Porque, señala la docente de la Universidad de Antioquia, cuando el pensionado no tiene hijos es más propenso a que lo vean como más liviano de obligaciones. Incluso sugiere discreción con la información sobre el monto de la pensión o sobre lo que tiene.

Para ella, lo mejor es planear muy bien la etapa de retiro, tanto desde el punto de vista emocional como financiero. En otras palabras, decidir en qué emplear el tiempo para que la quietud y la sensación de soledad no genere estrés o cause problemas en el entorno familiar y, por otro lado, deben definir cómo manejar sus ingresos.

Para la economista y estudiante de Doctorado en Contabilidad y Finanzas, Diana Tabares Higuita hay que aprender a decir no. En su opinión, en los entornos de las personas que reciben pensión existe la falsa idea de que tienen muy buen ingreso y la capacidad suficiente para responder ante cualquier solicitud. Pero, la realidad es que la mayoría recibe máximo el 70 % del último salario y a todos les descuentan el aporte a salud. Por ello, insiste en que ante los requerimientos de terceros lo mejor es decir no y perder la pena o el miedo al rechazo, a la enemistad o al qué dirán.

El segundo es un riesgo controlable y viene de personas que ven en el pensionado a alguien que tiene un ingreso fijo y puede ayudar o asumir gastos que no le corresponden. Entonces acuden a ellos para préstamos de dinero, para que sirvan de fiadores, ayuden a pagar la cuota de un crédito, compren boletas para rifas y un largo etcétera.

Disfrutar de la pensión es para muchos un sueño, pero si no se cuida ese ingreso puede esfumarse fácilmente. Lo primero que confronta al pensionado es el hecho de que su ingreso disminuye y debe adaptarse a las circunstancias. Es decir, ajustar el tren de gastos al tamaño de la nueva renta.

El manejo del gasto

Por su parte, el gerente de proyecto de Mis Propias Finanzas, Nicolás Torres, opina que cualquier persona —con mayor razón si solo vive de la pensión— siempre atienda la recomendación de no gastar más de lo que le ingresa y contar con un presupuesto.

A partir de ahí, lo que cada quien debe elegir es destinar sus recursos disponibles a lo que le genere satisfacción, felicidad o placer. “Incluso si para una persona el motivo de felicidad es ayudarle a la familia”, subraya Nicolás Torres, pero sin exceder límites ni desbordar el gasto para evitar un estrés financiero.

Precisamente, uno de los elementos que suelen causar dolores de cabeza es el manejo poco ortodoxo de productos financieros, particularmente de las tarjetas de crédito. Y en eso coinciden los consultados: las personas se pueden equivocar al no llevar bien las cuentas y olvidar que el uso de ese tipo de instrumento implica comprometer otra porción del ingreso. Por ello, Torres sugiere preguntarse antes de usarla para gastos propios o de otros, si los recursos para pagar la deuda están garantizados. Si eventualmente ese familiar o amigo no puede cumplir es mejor decir no y evitar los problemas que ello acarrea en las finanzas y hasta en las relaciones con familiares o amigos.

Diana Tabares recuerda que a veces hay quienes disponen de la tarjeta para que otro merque o pague los servicios, sin tener presente que el interés suele ser el más alto. Adicionalmente, por la capacidad de pago o desconocimiento, los usuarios difieren esos compromisos a muchos meses. Por eso, Torres insiste en que “si no tengo modo de cubrir una deuda, es mejor dar dos pasos atrás para no quedar en una mala posición financieramente”.