¿Cómo estoy manejando mi dinero? ¿Con qué criterio decido en qué gastar y en qué no? ¿Estoy convencido de que mis ingresos no me alcanzan para nada? Estas son preguntas que todos deberíamos hacernos teniendo en cuenta que por más altos que sean nuestros ingresos, si no los administramos bien siempre nos parecerán insuficientes.

Y como “querer es poder”, nunca será tarde para aprender a manejar las finanzas personales. Para el economista Nicolás Torres Alzate, responsable de la creación de producto en Mis propias finanzas, compañía de educación financiera, lo primero que una persona debe definir es qué tan juiciosa ha sido con el manejo del dinero a lo largo de la vida.

Si la disciplina financiera no ha sido su principal virtud y siempre ha vivido al límite, conviene hacer un corte, revisar si tiene deudas y hacer un presupuesto. Pero si es de los ordenados, la tarea es más simple porque se trata de analizar cómo se comportan su presupuesto y su patrimonio, y pensar en ahorrar e invertir. Y si no solo es ordenado, sino que además tiene buenos ingresos (uno de ellos la pensión) le conviene revisar qué ajustes son necesarios para lograr el aprovechamiento óptimo de los recursos.

Jaime Jaramillo Machado, administrador de empresas y cofundador de Finanzas Emocionales, opina que los problemas de plata se solucionan con decisiones, no con dinero. Por eso, considera que cualquier ser humano debe saber gestionar y manejar bien el gasto, más si está en etapa de pensión porque el ingreso se reduce hasta en 25 % o 30 % en relación con el que tenía cuando cotizaba; además, le corresponde sufragar totalmente la salud que antes asumía el empleador.

El ejercicio de evaluar los gastos es necesario para identificar a qué darle prioridad. Porque, dice Jaramillo, hay gastos cerebrales (entre estos, los necesarios, inaplazables, obligatorios: impuestos, arriendo, servicios, alimentación) y los emocionales (gasto en restaurante, compras de vestuario y calzado; y otros que, no sucede nada si los suspende o elimina).

Por ello, al hacer un presupuesto hay que ser racional y asignar esos recursos para vivir dignamente. “Hay que destinar el dinero para lo que realmente genere bienestar”, afirma Jaime Jaramillo. Incluso, agrega, hay gastos cerebrales sobre los que conviene tomar decisiones a tiempo. Por ejemplo, si el valor del arriendo es costoso, es posible buscar otro sitio más económico o un inmueble ajustado a las necesidades y posibilidades. Los expertos coinciden en que, de todos modos, la base es que el presupuesto se ajuste a los ingresos.