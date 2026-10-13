Cerro Matoso completa dos meses operando al 50% por falta de gas

Cerro Matoso completó dos meses operando al 50% de su capacidad debido a las restricciones en el suministro de gas natural por parte de Canacol Energy.

La situación ha reducido la producción de níquel, afectado a trabajadores y contratistas y generado consecuencias económicas para proveedores, familias del sur de Córdoba y las finanzas públicas de Colombia. La compañía estima que el impacto económico para el país asciende a cerca de $1.500 millones diarios, principalmente por menores impuestos y regalías, además de las compras de bienes y servicios que han dejado de realizarse. En los dos meses de operación reducida, el impacto acumulado se acerca a los $90.000 millones. A esta afectación se suma la disminución de aproximadamente 40 toneladas diarias de níquel. Durante este periodo, Cerro Matoso ha dejado de producir cerca de 2.400 toneladas, lo que ha representado menores ingresos para la empresa por más de US$33 millones. La operación al 50% ha impactado a cerca de 600 trabajadores y contratistas. La compañía también ha reducido sus compras de bienes y servicios, una situación que afecta directamente a sus proveedores y a la actividad económica local y regional vinculada a la producción minera. Las consecuencias son especialmente relevantes para el sur de Córdoba, donde Cerro Matoso ha generado empleo, inversión y desarrollo durante más de 40 años. Además, la empresa mantiene programas de desarrollo social con 25 comunidades vecinas.

Según la compañía, cerca de 50.000 personas dependen directa o indirectamente de su operación. Por esta razón, una prolongación o profundización de las restricciones podría aumentar los efectos sobre cientos de familias y sobre la economía del departamento.

¿Por qué Cerro Matoso opera al 50% de su capacidad?

Desde comienzos de agosto, Cerro Matoso funciona con una sola de sus dos líneas de producción. La segunda permanece en régimen de preservación, una condición que consiste en aplicar la cantidad mínima de energía necesaria al horno eléctrico para conservar su integridad y permitir una eventual reactivación. La reducción de la operación obedece a las restricciones en las entregas de gas natural frente a los volúmenes contratados con Canacol Energy. Cerro Matoso tiene contratado con esta compañía un suministro de 16.000 MBTUD diarios, mediante un acuerdo vigente hasta 2029. Sin embargo, durante los últimos meses se han presentado restricciones significativas que se han profundizado recientemente, hasta el punto de que la minera ha recibido menos de una quinta parte del volumen contratado. La diferencia entre las cantidades acordadas y las entregas efectivas ha limitado la disponibilidad de gas necesaria para mantener sus dos líneas de producción en funcionamiento.

La operación reducida tiene consecuencias tanto para Cerro Matoso como para la economía nacional. La disminución de unas 40 toneladas diarias de níquel ha llevado a la compañía a dejar de producir cerca de 2.400 toneladas en dos meses, con menores ingresos superiores a US$33 millones. En paralelo, el impacto económico estimado para Colombia se acerca a los $90.000 millones durante el mismo periodo. Esta cifra contempla principalmente la reducción de impuestos y regalías, así como el efecto de las menores compras de bienes y servicios asociadas a la actividad de la empresa. La situación también compromete la dinámica económica de una región en la que la operación minera tiene un peso relevante en la generación de empleo, la contratación de proveedores y los programas de desarrollo social. Ante la continuidad de las restricciones, Cerro Matoso reiteró su llamado urgente y respetuoso a las autoridades nacionales para buscar soluciones que permitan normalizar el suministro y garantizar la continuidad de sus operaciones. La empresa solicitó la intervención del Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio del Trabajo, la Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, así como de las demás entidades competentes.

El objetivo, según la compañía, es evaluar conjuntamente la situación y adoptar las medidas necesarias para normalizar y mantener la operación minera. Cerro Matoso advirtió sobre la importancia de evitar que se profundicen los impactos económicos, laborales y sociales que ya afectan a cientos de familias, especialmente en el sur de Córdoba, en medio de una operación que completa dos meses a la mitad de su capacidad. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas frecuentes