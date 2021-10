Efecto en exportaciones

Desde la presidencia de la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), Émerson Aguirre aseguró que el costo de las cajas para despachar la fruta a los mercados internacionales ha observado un aumento del 40%.

“Esto obedece a la insuficiencia global de materia prima para fabricar las cajas y a que los grandes proveedores de esos insumos están prefiriendo dar los inventarios que tienen a países desarrollados en los que el comercio electrónico es muy fuerte y pagan de mejor manera estos empaques”, explicó el dirigente gremial a EL COLOMBIANO.

Para encarar esta coyuntura, los bananeros colombianos en asocio con sus pares de Ecuador y Centroamérica han conformado un bloque para llamar la atención de sus compradores en Europa para hacer patente el aumento de estos mayores costos, y que este quede repartido entre los diferentes eslabones de esta cadena agroindustrial y no recaiga solo entre los productores.

Gracias a la integración vertical de la actividad bananera en Colombia, en la que además de la producción de banano está incluida la fabricación de cajas, el problema radica en la consecución de la materia prima que llega de Canadá, Estados Unidos y países europeos.

“Y adicional al mayor costo de la materia prima para hacer las cajas otro factor adverso es el aumento que han tenido los fletes del transporte marítimo”, añadió Aguirre.

Así mismo, estimó que esta problemática se prolongará incluso en 2022, dada la dinámica que observa la economía de China que está demandando con urgencia carbón y petróleo, generando altos costos en el transporte marítimo, lo que afectará el costos de las materias primas en todo el mundo.

Por su parte, Javier Díaz Molina, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), comentó que la escasez de papel ha llevado a que los empaques suban de precio.

No obstante, expresó que el gremio no ha recibido quejas de sus afiliados en el sentido de que no hayan conseguido empaques, pero recordó que durante las protestas sociales de finales de abril y mayo hubo una coyuntura compleja por la parálisis de algunas plantas productoras de papeles y cartones en el Valle.