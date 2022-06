El multimillonario Bill Gates descartó los proyectos de criptomonedas, como los tokens no fungibles, calificándolos de farsas “basados ​​en la teoría del más tonto”, con lo que revivió sus críticas pasadas a los activos digitales.

Y enfatizó que en cuanto a la clase de activos, las criptomonedas no son ni largo ni corto.

Además, durante un Ask Me Anything en Reddit a principios de este mes, dijo que prefiere invertir su dinero “en cosas que tienen un resultado valioso”: “El valor de las empresas se basa en cómo fabrican excelentes productos”, escribió Gates.

“El valor de las criptomonedas es justo lo que otra persona decide que alguien más pagará por ellas, por lo que no se suma a la sociedad como otras inversiones”, explicó.

Publicidad

El Bitcóin se desplomó más del 15% el lunes y otro 5,4% el martes, parte de una venta masiva de criptomonedas impulsada por una inflación estadounidense superior a la prevista y la interrupción de los retiros por parte de la plataforma de préstamos Celsius. Las colecciones populares de NFT, incluido el Bored Ape Yacht Club (BAYC), favorito de las celebridades, también se están viendo muy afectadas.

Gates también defendió los esfuerzos de banca digital que apoya a través de sus fundaciones filantrópicas, que describió como “cientos de veces más eficientes” que las criptomonedas.