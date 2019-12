¿Qué debe hacer cuando tiembla? Tal vez no creer en los mitos

Que cuando hace mucho calor o los perros ladran al mismo tiempo es porque va a temblar. Que salen lagartijas en la casa y que los pájaros cantan más de lo normal. Esos son algunos de los mitos entorno a la predicción de los sismos.

Aunque la reacción de los animales tiene cierta relación con los temblores, no existe todavía ningún instrumento científico capaz de predecir cuándo se va a presentar un fenómeno.

Así lo explica Carolina García, doctora en ciencias del ambiente y del territorio y miembro de la sociedad colombiana de geología. “Lo que sucede con los animales es que ellos tienen más sensibilidad a las ondas que los humanos, por eso reaccionan aunque el movimiento sea muy leve. Entonces no se puede generalizar asociando su comportamiento a un evento trágico”, señala.

Respecto al mito del clima, García añade que en Colombia cada día tiembla más de 30 veces al día, incluso en los días de frío y calor. Recuerda que “cuando tembló en Antioquia el 17 y 18 de octubre de 1992 fue en temporada de invierno, además, la temperatura que nosotros percibimos en el aire es muy diferente a la del interior de la tierra”.

Aunque no existe una forma de predecir un temblor, en países como México, Japón y Estados Unidos sí tienen sistemas de alerta temprana, en los que una vez detectado el hipocentro del sismo se puede calcular el tiempo que se demora la onda a llegar a otras ciudades. Gracias a ellos se dan alertas de prevención en segundos que pueden salvar vidas.

Aunque sea difícil, conserve la calma

También existe el mito de que es seguro hacerse debajo de una puerta cuando tiembla y no necesariamente es así. Mauricio Andrés Díaz, docente de gestión del riesgo de la Cruz Roja, explica que este dicho se popularizó porque “anteriormente las puertas eran consideradas las estructuras más fuertes de una edificación”.

Sin embargo, en la actualidad son las esquinas de las casas las indicadas para esperar en caso de emergencia porque en ese punto convergen la mayor cantidad de varillas y concreto y suelen ser las que más resisten.

En caso de emergencia, Díaz da las siguientes recomendaciones que puede seguir en orden y que están pensadas para resguardar la vida y facilitar un rescate:

1. No salga, busque una esquina segura y quédese ahí de pie. “Contrario a lo que nos han enseñado, no se debe evacuar mientras tiemble. Si estoy en un edificio puedo tener un accidente en las escaleras y en la calle me puede golpear un cable de luz o caer una edificación encima”, dice Díaz. Tenga en cuenta que esta esquina debe estar libre de repisas y ventanas, todo esto puede causar daño mientras se espera por un rescate.

2. El triángulo de la vida, la segunda opción. Si las esquinas tienen objetos en el suelo (como plantas o muebles) y no encuentra una segura, lo recomendable es ubicarse en posición fetal al lado del elemento más firme que encuentre. Puede ser una cama, una mesa o un escritorio.

3. Si después de un primer fenómeno piensa evacuar, no salga con las manos vacías. Mantenga en el cajón de su escritorio en el trabajo y en su mesa de noche un silbato y una linterna. Que sean lo primero que encuentre antes de salir.

Para lograr estas reacciones, señala Díaz, hay que mantenerse enfocado en lo que es importante y tomar decisiones que faciliten el rescate. Por su parte, Carolina García enfatiza en que la reacción normal de los seres humanos ante el peligro es protegerse. “El pánico llega cuando con el desconocimiento y la falta de información pero lo normal es tratar de salvar la vida y hay que saber cuál es la forma más inteligente”, afirma Díaz.

