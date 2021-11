Entonces, ¿qué hacer para atraerlos a lugares que no tienen estas condiciones ambientales? El biólogo y divulgador científico del Parque Explora Luis Buitrago explica que lo primero es usar en estos espacios plantas nativas que les permitan encontrar alimentación y vegetación de manera natural para que no pierdan ese instinto de polinizar de la flora local.

Cuando un colibrí se posa en un balcón, para algunos es la mejor visita que llega a casa. El espacio se llena de alegría y belleza. Sin embargo, esto no siempre es posible, todo depende de la vegetación alrededor, a esto se le denomina conectividad. Es decir, que el apartamento, por ejemplo, esté ubicado cerca a un parque, un bosque o una zona rural para que el ave use la zona como movilidad.

El corazón de un colibrí late más de mil veces por minuto. No existe un tamaño estándar de los colibríes: miden entre 9,5 y 15 centímetros (poco menos que un lapicero). La variedad de los colores de estas aves es, casi siempre, lo que más llama la atención, son plumas en tonos neón que contrastan con otros más oscuros.

Después de tener las flores

Mientras tenga la posibilidad de sembrar en su balcón o terraza un jardín con esta gama de plantas, eso sería lo ideal para atraer a estas aves a este espacio de la casa. Pero, según Ruiz, se puede ir un poco más allá: brindarles en un bebedero de agua con azúcar, esto les aporta glucosa. La proporción es la siguiente: por cada porción de azúcar, cuatro de agua. Por ejemplo, una copita de azúcar por cuatro de agua.

“Lo ideal es hacer la mezcla y luego hervirla para que se disuelva mucho mejor el azúcar, dejar que se enfríe y ahí sí brindarla en el bebedero que existen de varios materiales, de plástico y de vidrio”, dice el ornitólogo.

Agrega que en este proceso lo más importante es el aseo del recipiente para evitar la acumulación de hongos y bacterias que se puedan transmitir a los colibríes, por lo que recomendó que lo ideal es lavarlo con cepillo todos los días y en lo posible con agua tibia.

Otra recomendación que hace Ruiz es que si convive con animales de compañía como gatos o perros no se debería instalar un cebadero o comedero porque se lo estaría poniendo a la mascota. Y el tercer consejo es no ubicarlo al lado de una ventana porque las aves podrían eventualmente estrellarse.

Ruiz señala que hay quienes no están de acuerdo con la instalación de los comederos porque de alguna manera se les está cambiando su comportamiento, están dejando de ir a buscar su alimento al bosque para hacerlo en estos lugares. “Hay que ser responsables con la tendencia de estos cebaderos, si no se pueden cumplir las condiciones (aseo, ubicación en ventanas y tener mascotas) es mejor no instalarlos”.