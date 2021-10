Estos avistamientos deben hacerse de forma responsable pues tienen consecuencias a corto y largo plazo para las ballenas y, de hacerse sin regulación, podría causar que estas no vuelvan a las aguas colombianas. (Ver recuadro).

Estos mamíferos no solo son los animales más grandes que han existido, incluso más que los dinosaurios de los que se tiene referencia, sino que son vitales para el equilibrio del ecosistema marino y traen consigo, al llegar a Colombia, economía y turismo a su alrededor.

Los cetáceos son mamíferos marinos que no son peces, que respiran gracias a los pulmones y que logran mantener su temperatura corporal. Entre ellos se destacan las ballenas, los delfines y las marsopas.

Migración y turismo

Las jorobadas llegan al Pacífico colombiano desde la península Antártica y el estrecho de Magallanes buscando aguas cálidas y no permanecen en la misma zona. Los machos regresan pronto después de aparearse y las madres y los recién nacidos permanecen por cuatro meses aproximadamente.

De acuerdo con Ávila, la zona colombiana más importante para esta especie es la bahía Málaga, donde se observan más crías y se dan más nacimientos que en ninguna otra parte. “Otras zonas importantes son el golfo de Tribugá, bahía de Tumaco y Gorgona”.

El turismo en estas regiones, aunque es beneficioso para las comunidades, puede ser perjudicial para las ballenas a corto y largo plazo, continúa Ávila.

Las lanchas y los barcos no solo invaden su espacio y generan ruido, sino que además contaminan con los residuos de gasolina y son un riesgo inminente de colisiones, de los que ya hay registros en la piel de las ballenas. “Si este mamífero no logra tener un espacio tranquilo para criar y amamantar, es posible que no vuelva”.

Sumado a esto, las redes de pesca las capturan de forma accidental y muchas mueren enmalladas. De hecho, “se estima que anualmente son 300.000 los cetáceos que mueren a causa de esto”, dice la investigadora.