Conozca los tremendos papás de la naturaleza

Hace mucho frío. La sensación térmica es de -60°C, pero no importa. Los pingüinos emperador tienen sus hijos en el invierno (es que es largo, desde marzo hasta octubre). Las hembras ponen un único huevo y lo abandonan, deben irse de viaje: recorrerán hasta 80 kilómetros para llegar al mar, comer peces y calamares y devolverse con su barriga llena para regurgitar el alimento y dárselo a su bebé. En casa, mientras tanto, el macho calienta los huevos recién puestos. Los pone en equilibrio sobre sus patas y los cubre con su piel emplumada. Hace las veces de canguro durante dos meses en que no come nada y queda al libre albedrío de la Antártida. Cuando ella regrese, él irá al mar.

Es un buen padre, y no es el único en la naturaleza. También está el macho del pez arawana que resguarda en su boca las crías durante 60 días. Ni un solo bocado en ese tiempo con tal de proteger a sus hijos.

La protección y crianza de los bebés a cargo de los padres es común en los vertebrados, los biólogos lo llaman cuidado parental. En alrededor del 80 % de las aves y cerca del 6 % de los mamíferos, por ejemplo, tanto los machos como las hembras invierten bastante tiempo y energía en ponerle atención a sus crías. Esto, a diferencia de algunos invertebrados que en su evolución han apostado por otra estrategia para sobrevivir y reproducirse: los padres producen grandes cantidades de descendientes, pequeños, generalmente en forma de huevos, que eclosionan y ya son autosuficientes, como el caracol marino. Es decir, no necesitan a sus progenitores.

Eso sí, el cuidado exclusivo de los machos es raro en todo el reino animal, pero se ha observado con más frecuencia en algunas ramas del árbol evolutivo de la vida, incluyendo ciertos peces y ranas. En estos primeros, alrededor del 28 % de las 500 familias conocidas ambos padres muestran alguna forma de preocupación por las crías. En la mayoría de las veces (78 % del tiempo) un solo progenitor, generalmente el macho, se encarga de ellas, según se lee en la enciclopedia Fish physiology (Elsevier, 2011).

En las aves ambos padres cuidan de los pichones, se da hasta en el 90 %, cuenta Jaime Garizábal, biólogo ornitólogo de la Universidad de Antioquia. Por supuesto, hay excepciones. En algunas especies los machos son (exclusivamente) los que cuidan los nidos y los recién nacidos. Un estudio experimental publicado en la revista científica Ethology en octubre de 2019 encontró que tanto las hembras como los machos del cucal cejiblanco (Centropus superciliosus) duplicaron sus tasas de alimentación cuando su pareja estaba ausente del nido, para compensar el vacío de uno de los progenitores. Sin embargo, los polluelos mantuvieron su crecimiento solo cuando los machos estaban presentes, sin importar que las hembras se fueran. En el caso contrario, el crecimiento de los polluelos disminuyó.

Hay una gran diversidad de estrategias usadas por cada especie animal con el fin de proteger y cuidar a sus crías, resalta Garizábal: “La naturaleza es la mejor maestra que tenemos”.

Homenaje a los papás de la naturaleza, esos que son buenos ejemplos, en este Día del Padre.