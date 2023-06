Quizás el caso más acelerado y desconcertante del desarrollo urbanístico de los últimos años en el Valle de Aburrá sea el caso de Sabaneta, el municipio con menos extensión territorial del país –15 kilómetros cuadrados–, que apenas en una década (2009-2019) aumentó el número de viviendas un 118% y el de habitantes un 89%.

Ese urbanismo desbocado y sobredimensionado tiene consecuencias nefastas en asuntos como la movilidad y el espacio público, pero sobre todo, a nivel ambiental por la contaminación, las islas de calor, las inundaciones y el deterioro físico y mental que implica la ausencia de naturaleza en la cotidianidad. Así, las ciudades se hacen cada vez más hostiles e inhabitables, y la arquitectura sostenible se vuelve un asunto cada vez más urgente. Inevitable.

Por eso cada vez es más común hablar de arquitectura verde, o vegetal, incluso de arquitectura viva, corrientes que proponen formas de construcción que integren la naturaleza en las edificaciones y devuelven el verde a la ciudad, pero no sólo como paisaje sino con toda la funcionalidad que esto implica.

Según Armando Arteaga, profesor de la Universidad Nacional y doctor en urbanismo, esta corriente no es nueva, sino que ha cobrado interés de manera reciente en las áreas urbanas. “Cuando te digo que no es nueva es porque si tú piensas en la arquitectura indígena, es una arquitectura exactamente como la estamos pensando hoy, basada en la naturaleza y utilizando la naturaleza. De manera reciente vemos más ejercicios de arquitectura vegetal, que buscan integrar la naturaleza en los edificios cotidianos de vivienda, comerciales, industriales o culturales. El aparente beneficio es renaturalizar las ciudades y mejorar algunos elementos de la salud, tanto mental como física. Así mismo, intentar como beneficio de la vegetación mayores superficies de absorción de CO2”.

Así, la premisa de renaturalizar las ciudades es reconciliar el verde con el gris, pero el reto es cambiar el paradigma, porque las ideas de progreso que han guiado el desarrollo de las ciudades parecen avanzar en contravía de la naturaleza.

“Para mí hoy en día la arquitectura que no sea verde y sostenible no es buena arquitectura. Estas son unas condiciones ya como intrínsecas porque claro, con esta crisis ambiental vos no podés seguir aumentando la crisis. Desde todas las profesiones se está pensando cómo solucionar estos problemas y los arquitectos tenemos una responsabilidad enorme”, dice Lina Escobar, directora de Arquitectura de la UPB.

La naturaleza como imperativo