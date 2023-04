Yo no soy parte de la estrategia de Daniel Quintero: Andree Uribe

Andree Uribe fue la secretaria de Salud de Daniel Quintero durante los primeros tres años de su Alcaldía. Le tocó manejar la pandemia. Cuando la Procuraduría suspendió al alcalde Quintero, la que asumió como alcaldesa encargada fue ella. No María Camila Villamizar, ni Esteban Restrepo, ni Juan Pablo Ramírez, ni Juan Carlos Upegui, que son su guardia pretoriana. Por eso ha llamado la atención que Uribe se separe del equipo quinterista para lanzarse a la Alcaldía.

Sobre esta paradoja, su aspiración y otros temas habló con EL COLOMBIANO.

¿Quedó molesta por la forma cómo eligieron al que será candidato a la Alcaldía por Independientes, el partido del alcalde Daniel Quintero?

“No fui escogida porque me retiré luego de la primera encuesta en donde yo encontré inconsistencias técnicas en el modo de selección de la muestra”.

¿Qué tipo de inconsistencias?

“Identifiqué muchas, entre ellas en dónde se hacía la muestra, cuántas se tomaban... pero antes de eso, había unos acuerdos de conocer de manera previa los resultados, que no se respetaron”.

¿Es decir, le hicieron dos trampas?

“Varias, pero creo que esas dos fueron las que me llevaron a tomar la decisión de retirarme”.

Pero eso es muy fuerte porque si entiendo bien usted está diciendo que Independientes (el partido del alcalde Daniel Quintero) les hace trampas a sus precandidatos, está dejando en evidencia una irregularidad...

“Pues yo dejé por escrito las inconsistencias que encontraba. Se las presenté al movimiento, las socialicé, las radiqué. Allí están para el ejercicio de revisión”.

¿Es cierto que usted tuvo muchos desencuentros en Independientes, tanto con Juan Upegui como con Esteban Restrepo?

“Realmente el movimiento tiene personas muy importantes en la construcción de sus bases sociales, diferencias tal vez en las formas de algunos de los actores, pero realmente lo que me lleva a tomar la decisión de desistir del proceso es la metodología de la encuesta. Pero sí, sí tengo diferencias profundas con algunos actores que hacen parte del movimiento en las formas y en las visiones que tienen de ciudad”.

Ilústrenos un poco sobre eso...

“Pues mis formas son un poco más conciliadoras y armónicas. A mí me gusta el diálogo, me gusta sentarme con las personas cuando no hay un encuentro. Así lo hice en pandemia. Esa es mi forma, más que la confrontacional, más que la de usar Twitter para cualquier tipo de discusión, más que las formas agresivas contra cualquier medio, contra cualquier actor político o social de la ciudad. Yo prefiero buscar una forma conciliadora. Esa es mi línea y en ese punto no nos encontramos”.

¿Usted es un caballo de Troya del movimiento Independientes para las elecciones? ¿Es parte de una estrategia electoral en la cual se plantan varios candidatos del alcalde Quintero, como Juan Carlos Upegui y el mismo Albert Corredor, y usted, pone distancia para pellizcar votos que hoy son escépticos frente a Quintero?

“Realmente yo nunca he estado en la estrategia. Si yo hubiese estado en la estrategia, no me hubiese salido del proceso de selección”.

Pero es que la estrategia es que usted se saliera del proceso de selección...

“Realmente no sé, pues yo no sé si la estrategia era que yo me saliera. Pues si fue así les salió porque me salí. Pero realmente yo no he estado en la estrategia de ganar ni adentro ni afuera. Yo no hago parte de la estrategia del movimiento Independientes. Eso es lo que me lleva a mí a tomar la decisión de retirarme. Mi mensaje es que aquí se estableció por parte de la Alcaldía un ring de boxeo en Medellín, en donde todo el mundo pelea con todo el mundo, ¿cierto? y donde el que esté en contra de lo que pienso, es mi enemigo. Eso yo no lo comparto. Y eso no lo comparto, no hace un mes o dos, no lo comparto hace rato. Entonces, en esas diferencias profundas que hay con el alcalde y con el movimiento, es lo que hace que yo me tenga que alejar y salirme del proceso de selección, más otras gotas que rebosaron el vaso, como lo de la encuesta”.