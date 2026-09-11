El tema de vivienda es la gran petición de los ciudadanos en el cabildo abierto del POT de Medellín

Que se construyan con prontitud las 38.000 casas faltantes y un control claro para la vivienda turística fueron los temas que se robaron los focos en el cabildo abierto del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín, evento que se realizó ayer en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.
Líderes y habitantes de las 16 comunas y cinco corregimientos hicieron énfasis en estas dos problemáticas que aquejan a la ciudad y que, según sus argumentos, encarecieron la calidad de vida. “Los problemas de vivienda acá están desplazando a todo el mundo”, dijo uno de los asistentes, en medio de una conversación con otro ciudadano.