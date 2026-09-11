El tema de vivienda es la gran petición de los ciudadanos en el cabildo abierto del POT de Medellín

Líderes y habitantes de las 16 comunas y cinco corregimientos hicieron énfasis en estas dos problemáticas que aquejan a la ciudad y que, según sus argumentos, encarecieron la calidad de vida. “Los problemas de vivienda acá están desplazando a todo el mundo”, dijo uno de los asistentes, en medio de una conversación con otro ciudadano.

Que se construyan con prontitud las 38.000 casas faltantes y un control claro para la vivienda turística fueron los temas que se robaron los focos en el cabildo abierto del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín, evento que se realizó ayer en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

Lo primero que pidieron durante este cabildo es que tanto la Alcaldía como el Concejo de Medellín sean claros en las políticas de vivienda para los próximos años.

Nicolás Alberto Mesa, líder del corregimiento San Antonio de Prado, dijo al momento de subirse al escenario, que “necesitamos políticas claras en materia de vivienda, ya que la administración ha estado callada en ese tema. No sabemos cómo se van a solucionar los problemas que tienen las familias en toda la ciudad”.

En el mismo sentido se pronunciaron líderes y habitantes de las comunas 5 (Castilla), 6 (Doce de Octubre) y 14 (El Poblado), expresándose desde la particularidad de sus territorios, pero todos enfocados a los problemas de vivienda, que incluso superan a los de movilidad.

Entérese: Los 5 retos que tendrá que resolver el ‘nuevo’ POT de Medellín que se discutirá en el Concejo

Durante esta discusión también hicieron presencia quienes defienden la vivienda turística, asegurando que esto dinamiza la economía de la ciudad, aprovechando las ganancias que deja el turismo.

Luis Miguel Acevedo, representante de la Comunidad de Anfitriones de Medellín, quienes lideran la defensa de la vivienda turística, indicó que dentro de este POT se deben garantizar las condiciones para las rentas cortas, sin “satanizarlas”.

“Nosotros lo que buscamos es que los visitantes tengan mayores opciones y no solo que se puedan ubicar en hoteles o espacios de media y alta mixtura, con bares y otros establecimientos que muchas veces incomodan. La idea es que el POT nos incluya y que Medellín no pierda competitividad con otras ciudades del mundo”, señaló.

Luz Ángela González, directora de Planeación de Medellín, estuvo atenta a todos los comentarios de los participantes y aseguró que varios de los puntos se tendrán en cuenta para el armado del plan que definirá el urbanismo de la ciudad y que se cambiará por primera vez desde 2014.

Le puede interesar: Empieza la discusión del año en Medellín: la renovación del Plan de Ordenamiento Territorial

En cuanto a la vivienda turística dijo: “lo que queremos es localizarlas, teniendo en cuenta que la ciudad es receptora de población extranjera, pero buscamos proteger los barrios residenciales y a la propia ciudadanía”.

Dentro del proyecto también se están mirando opciones para la vivienda VIP y VIS en la ciudad, priorizando las zonas céntricas de la ciudad y las laderas que no representen altos riesgos, para ver si se disminuye la escasez de techos existentes.

Son más de 100 puntos que se buscan manejar dentro de este plan, incluyendo la obligatoriedad de construcción de parqueaderos para los nuevos proyectos de vivienda y hasta nuevas regulaciones para los establecimientos nocturnos.