Dentro de los indicios que las autoridades revisan están una serie de audios que se hicieron públicos este domingo en los que saldrían salpicados algunos líderes de las barras del Independiente Medellín, por presuntamente ordenar hostigar a un grupo de barristas de Nacional que estaban concentrados en el sector de la 70. La Policía aún no corrobora la autenticidad de esas versiones.

Aunque hacia el final del encuentro las autoridades insistieron en que la jornada había transcurrido en calma, el despliegue no fue suficiente para controlar los desmanes que posteriormente se desataron y en los que se investiga la presunta participación de líderes de ambos bandos.

Así mismo, a través de grupos y chats que han venido haciéndose públicos, múltiples integrantes de las barras de ambos equipos se estaban alertando de que el ambiente estaba caldeado, sobre todo luego de la realización de una mesa de convivencia previa al partido en la que no se lograron acuerdos entre esas organizaciones.

En medio de esos señalamientos cruzados, tanto las barras de Medellín como de Nacional rechazaron estar implicadas en las agresiones y pidieron a las autoridades individualizar a los implicados.

Por el lado de “Los Chatarrerox”, esa organización publicó por ejemplo un pronunciamiento en el que amenazó con acciones legales a quienes los acusaban de estar en la pelea, al tiempo que cuestionaron duramente el deterioro en los procesos de conveniencia que se vienen realizando en la ciudad.

“Los últimos hechos ocurridos en nuestra ciudad dejan en evidencia que los supuestos procesos de convivencia en el fútbol no garantizan el bienestar al interior del estadio, ni fuera de este, y no ocurrirá mientras desde la administración, actualmente en cabeza del alcalde Daniel Quintero, se justifique y secunde las malas acciones de algunas barras y no se impongan sanciones acordes a ellas”, expresó esa organización.

“Aclaramos que ninguno de nuestros integrantes participó o estuvo relacionado con esta riña e invitamos a los responsables de estos lamentables hechos tengan la suficiente gallardía de asumir las responsabilidades sobre las acciones de sus integrantes, en lugar de estar intentando evadirlas mediante el señalamiento a la nuestra”, añadieron.

Un proceso en crisis

Más allá de este cruce de versiones, el pronunciamiento de “Los Chatarrerox” pone sobre la mesa lo que para varias voces consultadas es el eje central de la discusión: la agonía en los procesos de convivencia que el gobierno local viene adelantando desde hace más de una década y que pareciera haberse desmoronado.

Según advirtieron varios expertos, para entender la dimensión de lo ocurrido hay que remontarse a 2014, cuando la Alcaldía prohibió el ingreso de las barras locales al estadio por hechos violentos y determinó que durante los clásicos solo podían entrar al espectáculo los aficionados del equipo que hiciera las veces de local.

Durante ese año, uno de los enfrentamientos que se volvió un punto de inflexión ocurrió durante la madrugada del lunes 28 de julio, cuando un bus en el que viajaba un grupo de hinchas de Nacional fue incinerado en el municipio de La Pintada.

Según se conoció entonces, pese a llevar al menos 32 personas abordo, el vehículo fue atacado por hinchas de Medellín, dejando como saldo dos niñas y un joven con quemaduras de gravedad y otros tres hinchas con heridas de arma blanca.

Andrés Tobón Villada, quien se desempeñó como secretario de Seguridad durante el cuatrienio anterior, fue una de las voces que calificó como un retroceso el suceso de este domingo y recordó que luego de esa drástica suspensión de 2014 la ciudad volcó sus esfuerzos en fortalecer unas mesas de convivencia con las que se buscaba erradicar la violencia.

En total, recordó, fueron más de dos años en los que los aficionados de ambos equipos tuvieron restringido acudir en simultáneo al estadio, una prohibición que se levantó el 20 de marzo de 2016 y que entonces fue calificada como un precedente para que las riñas fueran desapareciendo.