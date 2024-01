En particular, fue artífice del caso más sonado, el de Buen Comienzo , que tiene con imputación de cargos por peculado por apropiación e interés indebido y celebración de contratos sin llenar los requisitos legales contra la exsecretaria de Educación, Alexandra Agudelo; la ex directora técnica del programa, Lina María Gil, y el representante legal de la corporación Colombia Avanza, Paulison Gómez.

De hecho al inicio de la veeduría, cuando la lanzamos, hubo preguntas de que si nos estaban asimilando con el Centro Democrático y la revocatoria, ¿ustedes son eso? Uno puede decir que no, pero lo tiene que demostrar, y eso es lo que hemos hecho a lo largo de este tiempo, demostrar que no pertenecemos a ningún partido político; que no éramos revocatoria y hemos ejercido los deberes y las responsabilidades que otorga la ley frente al trabajo de las veedurías”.

¿Cuál ha sido el logro más grande en este tiempo?

“Logramos varios hitos. Uno es que nuestras denuncias, cuatro en total, son las únicas que han llegado hasta la imputación y acusación. Pero hay otras dos cosas que quiero destacar: que nuestras denuncias llegan al punto de entender una de las formas de operación de la corrupción, que es el caso del presunto cartel de la contratación en Metroparques. Y por último, el reconocimiento como víctimas que nos hizo un juez de la República en el proceso sobre Buen Comienzo es un hito porque ni en el país ni en Latinoamérica una veeduría es partícipe de un proceso penal como víctima, entonces también es un reconocimiento al trabajo realizado en torno al cuidado de lo público”.

Por otro lado, ¿qué les genera frustración?

“Hay dos aspectos en los que hubiéramos querido avanzar más. Uno, es que sabemos que estas formas de corrupción, por ejemplo lo de presunta cartelización, no solo operó en Metroparques, sino en otras entidades del conglomerado y no tuvimos la capacidad en tiempo ni en personal para abordar otras entidades del conglomerado, pero creo que seguiremos en esa tarea más adelante. Lo otro es que sin duda sabemos, por todo lo que encontramos en las investigaciones, que hay una cúpula de toma de decisiones para apropiarse de recursos públicos y aún no hemos llegado allá. Descubrir eso es otro reto que tenemos, no solo como veeduría sino como sociedad”.